Végre méltó riválist készített a BMW M4-nek a Mercedes

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Kár, hogy a limitált szériás AMG CLE 646 Spezialanfertigungból csak 30 példány készül, és már mind elkelt.

2026. 09. 11. 12:31
Fotó: Mercedes-Benz AG – Communicati Forrás: Mercedes-AMG
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Szélesebb és keményebb

Acélrugós, állítható csillapítású futóművet kapott a kocsi, amit az AMG és a KW közösen fejlesztett. A rendszer precíz hangolást tesz lehetővé a vezetési stílushoz, a pálya karakteréhez, az egyéni preferenciákhoz és a tervezett felhasználáshoz igazodva. A hasmagasságot szintén a teljesítmény fokozásához illesztették: a járművet az első tengelyen 22 milliméterrel, a hátsó tengelyen 16 milliméterrel ültették le. Kilenc fokozatban állítható a kipörgésgátló, így a gumiabroncsok hőmérsékletéhez, az útburkolat tapadásához és ahhoz is igazítható, hogy a vezető mennyire kívánja megközelíteni a tapadási határt. 

Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung
Fotó: Mercedes-Benz AG – Communicati / Mercedes-AMG

A nagy teljesítményű kerámia-kompozit fékrendszer intenzív versenypálya-használat mellett is tartósan magas fékteljesítményt biztosít, részben azért, mert az első lökhárító nagyméretű légbeömlői és a célzott légterelő elemei javítják a hőelvezetést. Az első tengelyen 420 milliméteres, belső hűtésű és perforált kerámia féktárcsák dolgoznak hatdugattyús, aranyszínű fix féknyergekkel. A hátsó tengelyen 360 milliméteres, belső hűtésű és perforált kerámia féktárcsák aranyszínű, egydugattyús úszó féknyergekkel egészülnek ki.

Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung
Fotó: Mercedes-Benz AG – Communicati / Mercedes-AMG

Karbonból készülnek a 60 mm-rel kiszélesített első sárvédők integrált légkivezető nyílásokkal, új az első kötény a nagyméretű hűtőlevegő-beömlőkkel, a két oldalküszöb, a központi hideglevegő-beömlővel ellátott motorháztető, a tető, valamint a diffúzoros hátsó kötény is. A Michelin Pilot Sport Cup2 semi slick gumiabroncsok mérete elől 305/30 ZR20, hátul 335/30 ZR20; ez a lágy gumikeverék kizárólag ehhez modellhez érhető el.

Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung
Fotó: Mercedes-Benz AG – Communicati / Mercedes-AMG

Az első diffúzorral együtt a karbon hátsó szárny középső szekciója is kézzel állítható, hogy tovább növelje a hátsó tengely leszorítóerejét. Integrált nyitott lamellák javítják a kerékjáratok szellőzését a kiszélesített sárvédőkben, miközben további leszorítóerőt képeznek. Innováció a fényszórók mellett kialakított csatornarendszer, amely a légáramlást a kerékjáratokon keresztül a lamellák felé vezeti ki. Az 1755 kg tömegű CLE kupé a végsebességnél jóval több mint 250 kg leszorítóerőt termel.

Hátsó ülés nélkül

Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung
Fotó: Mercedes-Benz AG – Communicati / Mercedes-AMG

A tömegcsökkentés érdekében a hátsó üléseket és az akusztikai szigetelőanyag jelentős részét eltávolították, a kényelmi funkciókat mérsékelték, a hangrendszert pedig leegyszerűsítették a tömegcsökkentés érdekében. Alapfelszereltségként ultrakönnyű verseny kagylóülések kerültek be, valamint bukókeret is, amely növeli a torziós merevséget és tovább javítja a menetdinamikát. Könnyű karbon ajtóbetétek teszik teljessé az utastéri változtatásokat. Az opcionális Performance csomag részeként hatpontos biztonsági övek rögzítik stabilan a vezetőt és az utast. Ezeket kifejezetten az intenzív, versenypályás használatra tervezték.

Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung
Fotó: Mercedes-Benz AG – Communicati / Mercedes-AMG

Minden egyes Mercedes AMG CLE 646 Spezialanfertigung kézzel készül Affalterbachban, CLE 53 alapokra. Az új sportkocsi az exkluzív Mythos Series második modellje a 250 példányban készülő, tető és szélvédő nélküli Mercedes-AMG PureSpeed után. Azonban még annál is ritkább, mindössze 30 példányra limitálták a gyártását, amik ráadásul már előzetesen mind elkeltek.

Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung
Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung
Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung
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autós hírAMGCLEMercedes

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