Végre méltó riválist készített a BMW M4-nek a Mercedes

Szélesebb és keményebb

Acélrugós, állítható csillapítású futóművet kapott a kocsi, amit az AMG és a KW közösen fejlesztett. A rendszer precíz hangolást tesz lehetővé a vezetési stílushoz, a pálya karakteréhez, az egyéni preferenciákhoz és a tervezett felhasználáshoz igazodva. A hasmagasságot szintén a teljesítmény fokozásához illesztették: a járművet az első tengelyen 22 milliméterrel, a hátsó tengelyen 16 milliméterrel ültették le. Kilenc fokozatban állítható a kipörgésgátló, így a gumiabroncsok hőmérsékletéhez, az útburkolat tapadásához és ahhoz is igazítható, hogy a vezető mennyire kívánja megközelíteni a tapadási határt.

Fotó: Mercedes-Benz AG – Communicati / Mercedes-AMG

A nagy teljesítményű kerámia-kompozit fékrendszer intenzív versenypálya-használat mellett is tartósan magas fékteljesítményt biztosít, részben azért, mert az első lökhárító nagyméretű légbeömlői és a célzott légterelő elemei javítják a hőelvezetést. Az első tengelyen 420 milliméteres, belső hűtésű és perforált kerámia féktárcsák dolgoznak hatdugattyús, aranyszínű fix féknyergekkel. A hátsó tengelyen 360 milliméteres, belső hűtésű és perforált kerámia féktárcsák aranyszínű, egydugattyús úszó féknyergekkel egészülnek ki.

Fotó: Mercedes-Benz AG – Communicati / Mercedes-AMG

Karbonból készülnek a 60 mm-rel kiszélesített első sárvédők integrált légkivezető nyílásokkal, új az első kötény a nagyméretű hűtőlevegő-beömlőkkel, a két oldalküszöb, a központi hideglevegő-beömlővel ellátott motorháztető, a tető, valamint a diffúzoros hátsó kötény is. A Michelin Pilot Sport Cup2 semi slick gumiabroncsok mérete elől 305/30 ZR20, hátul 335/30 ZR20; ez a lágy gumikeverék kizárólag ehhez modellhez érhető el.

Fotó: Mercedes-Benz AG – Communicati / Mercedes-AMG

Az első diffúzorral együtt a karbon hátsó szárny középső szekciója is kézzel állítható, hogy tovább növelje a hátsó tengely leszorítóerejét. Integrált nyitott lamellák javítják a kerékjáratok szellőzését a kiszélesített sárvédőkben, miközben további leszorítóerőt képeznek. Innováció a fényszórók mellett kialakított csatornarendszer, amely a légáramlást a kerékjáratokon keresztül a lamellák felé vezeti ki. Az 1755 kg tömegű CLE kupé a végsebességnél jóval több mint 250 kg leszorítóerőt termel.