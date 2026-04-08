Madách egy ponton tévedett – itt:

„E gyáva népet meg nem átkozom,

Az nem hibás, annak természete,

Hogy a nyomor szolgává bélyegezze,

S a szolgaság vérengző eszközévé

Sülyessze néhány dölyfös pártütőnek.

Csak egyedül én voltam a bolond,

Hivén, hogy ilyen népnek kell szabadság.”

Nos, az a helyzet, hogy a gyáva népet nem a nyomor bélyegzi szolgává, hanem a lebilincselő ostobaság és a hátborzongató irigység.

Nézzétek meg ezeket a tiszásokat, és érteni fogjátok: