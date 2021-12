„Marx is tudta, a fő ellenség a család”

– A kampány készítője használja a feszültségkeltés módszerét ahhoz, hogy az üzenetre többen figyeljenek és a hatását megtöbbszörözze. Nevezhetjük emiatt hatásvadásznak – mondta el a Magyar Nemzetnek Perlaky-Papp József, a Budapesti Metropolitan Egyetem címzetes docense, nyilvánosságstratéga. A szakember szerint a kommunikációban a hirdetők régóta megtanulták, hogy az érzékeny területek témáinál különösen nagy körültekintéssel kell eljárniuk, mert az könnyen vihart kavarhat a nyilvánosságban, ami negatívan hat a márkára.

– Feltételezem, az Amnesty International az üzenet provokatív oldalát – a gendertárgykört – és a teljes értelmét – a szabadságjogi üzenetet – is saját témájának tekintheti, ezért számára ez a módszer is megengedett

– tette hozzá.

Perlaky-Papp József elmondta, mivel a téma ma már a politikai értékviták részévé is vált, a nyilvánosságban a főcímsorban (Legyél meleg) megjelölt téma a gyermekvédelmi népszavazáshoz kapcsolódóan él jelenleg, és ott is baloldali narratívaként, amely homofób értelmezést kíván adni a törvénynek.

– Mindez megerősíti, hogy a civil szervezet politikai szereplőként tekint magára, továbbra is aktív szereplője marad a politikai vitáknak. Ez előrevetíti, hogy a gyermekvédelmi népszavazást taglaló közbeszédben a választási kampányidőszak alatt is jelen lesz – nyilatkozta a szakember.

Bese Gergő római katolikus plébános már több alkalommal kifejtette a véleményét az LMBTQ-lobbi erősödésével kapcsolatban. Az AIM plakátjáról az a véleménye, hogy ez a plakátkampány nyilvánvalóan a hagyományos társadalmi alapértékeket támadja.

Már Marxék is tudták, hogy a család, a közösség az igazi ellenség. A mai balliberális gondolkodásban ez a felismerés él tovább

– mondta lapunknak. – Tisztában kell lenni azzal, hogy manapság tíz házasságból hat válással végződik. A csonka családokban a legtöbb esetben az édesanya igyekszik betölteni egyszerre az anyai és apai szerepet is, ami laikus szemmel nézve is meglehetősen nehéz feladatnak tűnik. Rengeteg olyan helyzetben, amelyekben régebben az apa, a nagyapa, a férfitársaság segítette a fiúgyereket, most az édesanya kénytelen. Emiatt a növekvő fiúgyereknek sokkal nehezebb megtalálnia az utat a saját identitása kialakulásához. Az LMBTQ-propaganda vagy az olyan kommunikációs trükkök, mint az Amnesty International plakátja, ebben a bizonytalan helyzetben találja meg a gyereket. Ez nem jelenti azt, hogy a csonka családokban növekvő fiúgyerekek okvetlenül homoszexuálissá válnak, ha ilyen propagandával találkoznak, de az valószínűsíthető, hogy még jobban elbizonytalanodnak.

Bese Gergő szerint ezért is fontos odafigyelni minderre, mert a probléma továbbgyűrűzik. – Az olyan fiúgyerekek, akik nem találkoztak a hagyományos férfiszerepmintákkal, például az édesanyát megölelő édesapával, akik nem beszélgettek soha az apjukkal, hogyan kell udvarolni, ismerkedni, nehezebben közelítenek a másik nemhez – mondta. – A felmérések szerint a fiúk tizenhárom évesen már rendszeres pornófogyasztók. A párkapcsolati mintáikat ezekből a videók­ból merítik, és később, amikor végre sikerül férfi-nő kapcsolatot teremteniük, ezek szerint viselkednek. A lányok sokszor úgy élik meg, hogy erőszakoskodnak velük, a szexualitás örömtelen lehet számukra, és ez falakat emelhet a két nem közé.

Borítókép: az Amnesty International plakátja (Fotó: Facebook/Amnesty International Magyarország)