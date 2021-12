Mától lehet regisztrálni az 5–11 éves gyermekeket az oltásra

– A mai nappal megnyílt a Vakcinainfó.gov.hu regisztrációs honlap az 5–11 éves gyermekek oltásához is. A gyermekek oltása az erre kijelölt kórházi oltópontokon és a házi gyermekorvosoknál fog történni – számolt be róla a Koronavírus.gov.hu állami tájékoztató portál. A regisztráció tehát ugyanazon a felületen történik, mint eddig, arra viszont felhívták a figyelmet arra, hogy a szülők a gyermek adataival és eddig a regisztrációnál még nem használt e-mail-címmel rögzíthetik a jelentkezést.

– Egy e-mail-címről egy gyermeket lehet rögzíteni, és csak az ötödik életévét betöltött gyermek regisztrálható érvényesen – tájékoztattak. A központi portálon arra kérik a szülőket, hogy pontosan adják meg a gyermek adatait és az elérhetőségeket.

A gyermekek oltására kijelölt kórházi oltópontokra az internetes időpontfoglaló néhány napon belül fog megnyílni, ennek dátumáról külön tájékoztatást fog adni a központi weboldal is.

– Az interneten azok a szülők fognak tudni majd időpontot foglalni, akik érvényes regisztrációval rendelkeznek. Emellett a gyermekvakcinát igénylő házi gyermekorvosok is fognak kapni a vakcinaszállítmányból – írták.

A jövő héten érkező szállítmány várhatóan 69 ezer gyermek oltását teszi lehetővé, egy hét múlva pedig kezdődhet is az oltakozás. Mint ismert, az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) a közelmúltban jelentette be, hogy engedélyezi az 5–11 éves korosztály oltását is a Pfizer gyermekek számára kifejlesztett vakcinájával.

Az első vakcinaszállítmány várhatóan jövő hét elején érkezik meg Magyarországra. A gyermekek oltása a tervek szerint országosan december 15-étől indul. – Egy ampullában tíz gyermek oltásához való vakcina lesz, így az oltást is ennek megfelelően úgy kell megszervezni, hogy egy kinyitott ampullára tíz gyermeket kell szervezni a házi gyermekorvosoknak is – részletezték a szervezési feladatokat az állami tájékoztató portálon.

Borítókép: Egy fiatal fiút oltanak Pfizer vakcinával Békéscsabán (Fotó: MTI/Rosta Tibor)