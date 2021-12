Százezren vették fel a harmadik oltást hétvégén

Továbbra is gyorsan halad a harmadik oltások beadása, az oltási akciónak köszönhetően 135 ezer eddig oltatlan embert is sikerült meggyőzni arról, hogy vegyék fel az oltást – olvasható ki a Koronavírus.gov.hu friss tájékoztatójából. A központi portálon a hétvégi összesített adatokat közölték, ez alapján

a beoltottak száma 6 159 926 fő, közülük 5 867 068 fő már a második oltását is megkapta, 2 765 500-an pedig már a harmadik oltást is felvették. Ez utóbbi szám múlt hét péntek óta százezerrel nőtt (akkor 2 665 330 emlékeztető oltást igénylőről számoltak be).

– Az elmúlt három napban összesen 22 699 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 157 568 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. A hétvége folyamán elhunyt 489 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 35 611 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 932 204 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 189 753 főre emelkedett – derült ki az adatközlésből. Hozzátették:

jelenleg 7440 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 586-an vannak lélegeztetőgépen.

A tájékoztató portál összesítése szerint az oltási akcióban már összesen 1 139 000-en vettek fel oltást, közülük 931 ezren már a megerősítő, harmadik oltást kapták meg, és 135 ezer eddig oltatlan ember is úgy döntött, hogy felveszi az első oltását. – A sikerre való tekintettel a kormány újabb egy héttel meghosszabbította az oltási akciót, így december 12. vasárnapig továbbra is akár előzetes időpontfoglalás nélkül is lehet menni az oltópontokra reggel 7 óra és este 19 óra között – emlékeztettek.

– A kórházak december 12. vasárnapig megemelt oltási kapacitással várják az érkezőket akár az első, akár az elmaradt második, vagy a megerősítő, harmadik oltásra – tájékoztattak. Ezek alapján aki akarja, még a karácsonyi ünnepek előtt felveheti bármely dózist a vakcinákból. – Az oltatlanok előzetes regisztráció nélkül is érkezhetnek az oltópontra, ez esetben regisztrációjukat a helyszínen végzik el. Akik időpontfoglalás nélkül érkeznek, azokat érkezési sorrendben fogják beoltani. Aki előzetesen regisztrált és foglalt az interneten időpontot, az elkerülheti a várakozást – részletezték a Koronavírus.gov.hu-n.