Magyarországot nem fenyegeti közvetlen veszély az ukrán válság miatt

Közvetlen veszély nem fenyegeti Magyarországot az ukrajnai helyzet miatt, így nincs a korábbitól gyökeresen eltérő készültség a katonáinknál, de a Magyar Honvédség felderítői folyamatosan figyelik az eseményeket, állandóak az egyeztetések és a tárgyalások is a krízissel kapcsolatban – közölte a Karc FM Álláspont című műsorának vendégeként Benkő Tibor honvédelmi miniszter. Tájékoztatása szerint a továbbiakban is lehet számítani ugyanakkor az amerikai katonák jelenlétére hazánkban a közös hadgyakorlatokon.

A tárcavezetőtől megtudtuk azt is, hogy a jövőben önálló erőként kívánják megerősíteni a határőrséget a migrációs nyomás megfékezése érdekében. A határnál ugyanis egyre aktívabb az embercsempészek tevékenysége, akik között megjelentek a szervezett bűnözők, akik esetenként akár már lőfegyvereket is használnak, a magyar katonák nagy részét pedig nem szerencsés elvonni az egyéb szakfeladatoktól.

– A migráció megfékezését szolgálja az is, ha a gondokat nem a határnál kezelik, hanem ott, ahol azok keletkeznek – tette hozzá a miniszter. Ezért a kormány szándékainak és a parlament döntésének megfelelően 80 főre emelhetik az afrikai magyar katonai misszió létszámát. Az úgynevezett Takuba hadműveletben a különleges műveleti erő magyar katonái vehetnek részt a jövőben, ha lezárulnak az erről szóló tárgyalások. A haderő-fejlesztési program is folytatódik, ennek részeként többek között tervezik a légierő vadászgép-flottájának bővítését.

Az új vadászgépek típusáról még nem született döntés, de a Gripenek bérleti szerződése 2026-ban lejár, és már most fel kell készülni az ebből adódó helyzetre – mondta el Benkő Tibor honvédelmi miniszter.

(A tárcavezetővel ez a beszélgetés a Karc FM rádió vasárnap reggeli, Álláspont című műsorában hangzott el.)

Benkő Tibor a Honvédelem.hu-nak is nyilatkozott az ukrán válság kapcsán. A miniszter a NATO-erők hazai jelenlétével kapcsolatban közölte: „a sajtóban meglebegtetett híresztelésekkel ellentétben” Magyarország nem tárgyalt és ilyen értelemben nem is kíván tárgyalni a Magyar Honvédség Pápa bázisrepülőterén települt Nehéz Légiszállító Ezred (Heavy Airlift Wing, HAW) kivonásáról, hiszen az nem is NATO-, hanem egy többnemzeti megállapodás alapján működő nehéz légiszállító képesség.

– Szinte egyik napról a másikra háborús konfliktusok alakulhatnak ki, és részünkről mindez csak akkor kezelhető eredményesen, ha Magyarország korszerű, modern, ütőképes honvédséggel rendelkezik – jelentette ki a lapnak.

A honvédelmi tárca vezetője úgy látja: a kialakult helyzet megoldására akkor van lehetőség, ha a felek kölcsönösen tiszteletet tanúsítanak egymás iránt, valamint a biztonság megteremtésének és fenntartásának kérdéseiben megértik a másik törekvéseit és aggályait. Tulajdonképpen ez segíti a párbeszédet.

Benkő Tibor emlékeztetett, hogy az ukrán válság kapcsán folyamatosak az egyeztetések: tavaly év végén Ukrajna védelmi miniszterét fogadta, ma pedig soron kívül Ben Wallace brit védelmi miniszter érkezik villámlátogatásra, azt követően az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének ideiglenes ügyvivőjével folytat megbeszélést. Ebben a témában a január 18-án Magyarországra látogató szlovák védelmi miniszterrel is szót váltottak, ezenkívül január 24-én Florence Parlyval, a francia fegyveres erők minisztériumának vezetőjével egyeztetett a magyar fél az ukrán eseményeken túl, a mali hadsereget támogató Takuba műveletben történő magyar részvételről.

Borítókép: illusztráció (Fotó: Mirkó István/Magyar Nemzet)