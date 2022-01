“Szia Ákos! Ez a felvétel neked szól!”

Arról, hogy Márki-Zay Péter egy össze-vissza vagdalkozó, indulatos, hímsoviniszta, erőszakos figura, aki az MSZP–SZDSZ-kormányok legrosszabb neoliberális intézkedéseivel vinné padlóra ismét Magyarországot, elég sokat írt a sajtó lelkiismeretesebb része az elmúlt hónapokban. Érdemes hát kicsit megvizsgálni az unokatesó, a magát Apró Antal szerepébe képzelő, önkezébe legfőbb pallost álmodó Hadházy Ákos személyiségét! - olvasható a PestiSrácok cikkében.

Pénteken robbant a hír, hogy Hadházyt nem sokkal a válása után nevelt gyermeke bántalmazásával vádolta meg a valódi édesapa. Az elindult gyámhatósági eljárásban maga a gyermek is ezt erősítette meg. Az erről szóló dokumentumokat az Origó szellőztette meg, a politikus rögtön cáfolt, hangoztatva, hogy a büntetőeljárás végül nem állapította meg a felelősségét. Az igazsághoz tartozik, hogy ennyi év távlatából nehéz lenne bebizonyítani az ellenkezőjét és az ilyen nehezen kibogozható családi ügyek csak korlátozottan tartoznak a közvéleményre – ezt a PestiSrácok portálon is hangoztatták.

A fenti videó egy Szekszárd környéki roma nő, egykori prostituált vallomása Hadházy Ákosról. Még 2014-ben került elő egy bulvároldal Youtube-csatornáján, azóta feledésbe merült. Persze nem lehet tudni pontosan, hogy a bilibe lógó kézzel magát legfőbb elszámoltatónak gondoló Hadházy Ákos valóban járt-e az örömlánynál és milyen ígéretekkel szédítette őt, “becsipelte-e a kutyáit”, stb. K...rvázni amúgy sem bűncselekmény és alapvetően magánügy. Kivéve, ha az ember az ügyészeket alaptörvényen túli jogokkal vegzálni akaró miniszter szeretne lenni – akkor talán megérdemlik a választók, hogy megtudják, milyen személyiség lenne a ma még független intézményként működő vádhatóság felügyelője. Veri-e a gyerekeket (unokatestvéréről már tudjuk, hogy előszeretettel és keményen), zsarolható-e éjjeli kalandokkal, vagy éppen erőszakos személyiség-e? Olyan, aki egy kis ingatlanrész megkaparintásáért kész agyonvegzálni a szomszédját? Mert ilyen vád is volt ellene, igaz, a bíróság végül elmarasztalta azokat a lapokat, amelyek a Tények és az Origó alapján állították: kisemmizte és halálra vegzálta az idős embert - olvasható a PestiSrácok cikkében.

Ám hiába találták a bírók túlzónak ezt a megállapítást (is), az vajon nem tartozik a közvéleményre, amit maga a politikus is elismert, hogy eltartási szerződést akart aláíratni az idős úrral, akit egy jogvitába is belekevert, minek következményeként a szerencsétlen ember 70 ezer forintos nyugdíjacskáját 23 ezer forint “kártérítéssel” terheltette meg, mígnem a szomszéd elhunyt?

Miként az Origó korabeli cikkében megfogalmazta:

Hadházy Ákos gátlástalansága, embertelensége a rendszerváltás utáni politikai élet egyik legszívszorítóbb vagy – értelmezés kérdése – egyik leggyomorforgatóbb története.

A válasz egyszerű: de igen, a közvéleményre tartozik, ha az ember országgyűlési képviselő és legfőbb bűnüldöző szeretne lenni! Mint ahogyan az is, hogy az áprilisban Zuglóban képviselőjelöltként induló állatorvos el tud-e számolni jövedelmeivel? Miből fizeti drága hobbiját, a milliókba kerülő repülést, amit főként arra használ, hogy Soros György hazai portáljai számára légifelvételeket készítsen különféle magyar vállalkozók birtokairól? Hiszen az önkéntes számonkérő-vérbíró pozíciójában tetszelgő, kicsiny falvak piac- és közvécé-felújításait vizsgálgató Hadházy Ákos mint üzletember és állatorvos sem feddhetetlen: Füssy Angéla tárta fel, hogy 101 kutyaútlevelet állított ki feketén, szakmabeli vádak szerint illegális állatszaporítóknak, és a rendelőjét üzemeltető cége is kétes módon működik Szekszárdon. Az oknyomozó riport másik része ugyanis tíz éve tartó adócsalás-gyanús tevékenységre hívta fel a figyelmet ugyanott a PestiSrácok cikke.

Ezek után nem is meglepő, hogy a magas közmegbízatásra vágyakozó baloldali aktivista kíváncsisága igen szelektív. Maga vallotta be, hogy elhallgatta az egykori újnyilas szerencsi összellenzéki jelölt, Bíró László elleni NAV-nyomozás, és a munkásaival és az adóhatósággal szembeni visszaélések gyanúját, “nehogy befolyásolja a választási eredményt”. Kosik Kristóf neves jogász állapította meg a múlt pénteki Pesti Riporterben, hogy a politikus ugyancsak nem vizsgálódott a Városháza-botrány, vagy éppen Karácsony Gergely félmilliárdos, homályos eredetű kampányköltésének ügyében. Érdemes visszanézni a videót!

A PestiSrácok cikke összegezve pedig megállapítja: ha járt a bordélysoron, ha nem, ha verte a gyerekét és vegzálta a szomszédját, ha nem, Hadházy akkor is egy zűrös életű, részrehajló figura. Isten mentse meg az ilyenektől Magyarországot!

Borítókép: Hadházy Ákos (Fotó: MTI/Illyés Tibor)