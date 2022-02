Egymás után szerelik fel a befogadóhelyeket a karitatív szervezetek

Két befogadóhelyet már csütörtökön felkészített a Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ) Budapesten: a szervezet Alagi téren található telephelyén, valamint a budapesti székhelyű Erdélyi Gyülekezet felajánlásának köszönhetően 70 fő befogadására azonnal készen álltak

– erről tájékoztatott a karitatív szervezet. Csütörtök este két család elhelyezésében tudtak segíteni. Az MRSZ önkéntesei a Nyugati pályaudvaron egészen az utolsó vonat beérkezésééig fogadták csütörtök este a menekülőket, számukra segítettek akár az elhelyezésben, akár a szükséges információk biztosításával. A telephelyeken fekvőhellyel, takarókkal, élelmiszerrel, valamint higiénés és egészségügyi adományokkal fogadjuk őket. – Tegnap délutántól folyamatosan zajlik az egyeztetés további átmeneti szálláshelyek rendelkezésre bocsátásáról: az MRSZ összefogja a Magyarországi Református Egyház gyülekezeteinek felajánlásait (gyülekezeti szálláshelyek, átalakított egyházi ingatlanok, magánszemélyek jelentkezései befogadóként, stb.), valamint az Országos Mentőszolgálat is rendelkezésünkre bocsátott ingatlanokat. A szálláshelyek folyamatosan bővülnek, munkatársaink most is úton vannak a határhoz, és kollégáink élelmiszersegélyeket is juttatnak át. Akár több ezer menekülő számíthat az azonnali segítségünkre – tették hozzá.

A Katolikus Karitász arról tájékoztatott, hogy egyelőre két befogadóhelyet szerelnek fel a magyar–ukrán határ közelében, egyet Fehérgyarmaton, egyet Nyíregyházán, az utóbbi a tervek szerint már pénteken fogadhatja a menekülteket, amennyiben szükséges.

Elmondták, hogy éppen a befogadóhely felszereléséhez és ellátásához szükséges rakományt pakolják a raktárban, amit rövidesen eljuttatnak Fehérgyarmatra.

Az ukrajnai háborús helyzettel kapcsolatos máltai segítségnyújtás két fő színtéren zajlik. Kárpátalján a Beregszászi Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatja a lakosságot, különös figyelmet fordítva egyrészt a családfő nélkül maradó családokra (sokan a férfiak közül besorozhatóságuk miatt elhagyták az országot, s többen várhatóan a harcok miatt lesznek kénytelenek elszakadni szeretteiktől), másrészt a nagyobb létszámban otthon maradt idős emberekre. A beregszászi járásban a legtöbb intézmény bezárt, de a máltai iroda továbbra is nyitva tart, a munkatársak a szükségletekre reagálva segítik embertársaikat.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat emellett fölkészítette kelet-magyarországi intézményeit az Ukrajnából érkező menekültek fogadására. A szeretetszolgálat nem nagy létszámú, központi menekülttábort hoz létre: a máltai intézmények az erre a célra megnyitott helyiségeikben szállásolják majd el az érkezőket.

A menekültek várható létszámát illetően nincsenek becsléseik, de amennyiben megtelnek a helyek, intézményeik újabb ideiglenes férőhelyek kialakításával bővítik tovább a kapacitásokat. – Tudomásunk szerint az eddig Magyarországra érkezők az itt élő rokonaiknál, hozzátartozóiknál kaptak szállást. Olyanokról, akiknek nincs hová menniük, válaszunk időpontjáig nem érkezett be hozzánk információ; egyelőre nem fordultak hozzánk elszállásolásra vonatkozó segítségkéréssel – emelték ki.

Borítókép: Illuszráció (Fotó: Teknős Miklós)