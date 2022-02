Kamuvideó után kamufelszólalás Korózs Lajostól

Korózs Lajos napirend előtt az inflációra, az élelmiszerek és az üzemanyagok drágulására hívta fel a figyelmet, amihez szerinte a kormányzati intézkedések hiánya vezetett. Az MSZP-s képviselő hangoztatta: az alacsony jövedelműek a mindennapi megélhetés költségét sem tudják már előteremteni, miközben éppen a leghétköznapibb alapanyagok ára emelkedett a legjobban. Szerinte eközben „eszeveszett osztogatásba” kezdett a kormány, de egyszeri juttatással nem lehet kompenzálni az áremelkedéseket.

„Korózs képviselő úrról ugye a kamuvideó jut eszünkbe az elmúlt időszak legnagyobb politikai tetteként, itt most hasonló kamufelszólalást tett” – reagált válaszában a Pénzügyminisztérium államtitkára.

Tállai András szerint bár az MSZP-s honatya az inflációból vezette le, hogy nőtt a szegénység, ez nem igaz, amit statisztikák is bizonyítanak. Korózs ráadásul arról sem tett említést, hogy Európa minden országát érinti az infláció, ami még így is Magyarországon a legalacsonyabb. Az államtitkár kifogásolta, hogy Korózs Lajos „egyszeri” intézkedéseket emlegetett, noha a kormány pluszjövedelem, például a 13. havi nyugdíj visszaállításával és az árak befagyasztásával is fellépett az infláció ellen. – Ezt szolgálja a rezsicsökkentés, az üzemanyag- és élelmiszerárstop vagy a kamatstop – hangsúlyozta Tállai András.

Hozzátette: a baloldal által „lefitymált” kormányzati intézkedések négymillió embernek nyújtottak segítséget összesen 1500 milliárd forint értékben, amely alkalmas az infláció ellensúlyozására.

„Ne haragudjon Korózs úr, ez egy kamu” – ismételte meg Tállai András.