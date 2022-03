Magyarország elkötelezett amellett, hogy minél több fiatal részesüljön az ifjúsági év lehetőségeiből

– Az ifjúság európai éve a 2022-es esztendő az Európai Unióban, és Magyarország elkötelezett amellett, hogy minél több fiatal kézzelfogható módon részesüljön az ifjúsági év adta lehetőségekből

– olvasható az Igazságügyi Minisztérium (IM) európai uniós kapcsolatokért felelős helyettes államtitkárságának és a Miniszterelnökség fiatalokért felelős helyettes államtitkárságának közös, szombati közleményében. Hozzátették: a tematikus év kiváló lehetőség a magyar fiataloknak kapcsolatok, együttműködések építésére európai kortársaikkal.

– Az ifjúság európai éve lehetőséget biztosít hazánknak arra, hogy az európai közvéleménnyel még jobban megismertessük a fiatalok életét segítő magyarországi jó gyakorlatokat, például a 25 év alatti fiatalok személyi jövedelemadó mentességét, a kibővült diákhitel-konstrukciókat, a KRESZ- és a nyelvvizsgadíj visszatérítésének lehetőségét, a komplex családtámogatási és tehetséggondozási rendszerünket – emelték ki.

Továbbá jelezték, az ifjúság európai évéhez kapcsolódó rendezvényeken a magyar fiatalok jobban megismerhetik az Európai Uniót alkotó nemzetállamokat és az EU működését az ifjúságpolitika szemszögéből.

– Célunk az is, hogy az év során bemutassuk a járványidőszakban még fontosabbá vált önkéntesség szerepét a fiatalok közösségeinek építésében, valamint a társadalmi felelősségérzetük erősítésében, ami hozzájárul a tudatos állampolgári gondolkodáshoz is. Emellett fontosnak tartjuk azt is, hogy a magyar fiatalok hangja is megjelenjen az Európa jövőjéről szóló konferencia vitájában – hangsúlyozták.

A programsorozatban a fiatalok egyebek mellett európai rendezvényeken való részvételre pályázhatnak, szakértői képzést indítanak a fiatalok közösségeit segíteni kívánók részére, felmérik a vállalkozásoktatás helyzetét és fejlesztési lehetőségeit, valamint az ifjúság helyzetét bemutató könyveket és kutatásokat készítenek.

Mint írták, a nyitórendezvényük célja az volt, hogy a fiatalokat képviselő legjelentősebb szervezetekkel együtt összegezzék az ifjúság európai évével kapcsolatos célkitűzéseiket.

Az eseményen Bólya Boglárka, az Igazságügyi Minisztérium európai uniós ügyekért felelős helyettes államtitkára hangsúlyozta, hogy az IM továbbra is hisz abban, hogy a koronavírus alatt is lehetséges folytatni a jövőépítő munkát, és érdemes támogatni az Európai Unió iránt érdeklődő fiatalokat. Rácz Zsófia, a Miniszterelnökség fiatalokért felelős helyettes államtitkára köszöntőbeszédében elmondta, hogy a fiatalabb nemzedékek a mostani kihívásokkal teli korszakban is tanúbizonyságot tettek a tettrekészségükről.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTVA/Róka László)