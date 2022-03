Mráz Ágoston: Nincs kormányváltó protesthangulat Magyarországon

Az ifjúságkutatás szerint a többség demokráciapárti, a fiatalok hat tizede a demokratikus berendezkedést tartja előnyösnek. A fiatalok többsége elégedett a magyar demokrácia állapotával, ebben a kérdésben azonban megosztottnak mondhatók a fiatalok.

A fiatalok körében közel vannak egymáshoz a kormánypártok és az egyesült ellenzék szimpatizánsai, valamint látszik, hogy a Mi Hazánk és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt a két további politikai tömörülés, amelynek lehet esélye bejutni a parlamentbe a fiatalok válaszai alapján. A két miniszterelnök-jelölt személyének megítélése azt mutatja, hogy tartós különbség van Orbán Viktor és Márki-Zay Péter megítélése között, előbbit a fiatalok 50, utóbbit 27 százaléka látná szívesen miniszterelnöki pozícióban.

Székely Levente, az Ifjúságkutató Intézet vezetője. Fotó: a szerző felvétele

Székely Levente előadását közvélemény-kutatói vita követte Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője és Závecz Tibor, a ZRI Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Kft. ügyvezetőjének részvételével.

Závecz Tibor kifejtette, a tapasztalatok a háborús időszakban mérsékelten alkalmazhatók, hiszen a kampány nem a normális mederben zajlik. Mint elmondta, a magyar választók politikához való viszonyulása sokrétű: megfigyelhető az érdekalapú viszonyulás, azonban a különböző értékeket is fontosnak tartják a fiatalok. A fiatalok politikai preferenciáját a családi háttér tapasztalatai akár generációkon keresztül is meghatározzák, a szavazói magatartást úgyszintén. Závecz Tibor hangsúlyozta, az értékelvű választás a kor előrehaladtával fontosabb lesz.

Mráz Ágoston Sámuel kollégájával egyetértve elmondta, a materiális feltételeknek van szerepe, de nem kizárólagos, ma már inkább a személyes érzést és elégedettséget vizsgálják a kutatók olyan kérdésekkel, minthogy „Ön szerint jó irányba mennek-e a dolgok Magyarországon?” Az erre adott válaszokból kiderül, hogy van-e protest hangulat, vagy inkább elégedettség jellemzi a társadalmat. Mráz Ágoston Sámuel elmondta, az adatok azt mutatják, hogy jelenleg nincs kormányváltó protesthangulat Magyarországon.

A fiatalokról tett megállapítások kapcsán fontos, hogy egyetemistákról beszélünk-e, hiszen aki egyetemre kerül, az új szocializációs buborékba is kerül, ekkor tud kiszakadni a családja politikai véleményéből, éppen ezért az egyetemisták véleménye tér el leginkább a családjuk politikai véleményétől – magyarázta az igazgató.

Závecz Tibor elmondta, nem igazán mozgósítható politikailag a társadalom, ritka az olyan megmozdulás, mint amit most március 15-én láttunk. Szavai szerint a különböző megmozdulások visszafogottak Magyarországon, a fiatalok körében is. Hozzátette: civil szervezetek általi felhajtóerő lenne szükséges országos és helyi szinten is, ez a gyakorlat azonban nem alakult ki Magyarországon.

Egész Magyarországon nem jellemző a politikai aktivitás, hazánkban az aktív párttagok száma 100 ezer alatt van, ami alig egy százalékos szervezettségi szintet jelent, ez Nyugat-Európához képest alacsonynak számít – egészítette ki kollégáját Mráz Ágoston.

Szerinte a március 15-i megmozdulások sem a fiatalok megszólításáról szóltak, a 30 év alattiak kevésbé voltak jelen, nem jellemző rájuk a nagy politikai aktivitás. Ezt erősíti, hogy 10-12 évvel alacsonyabb a választáson való részvétel a fiatalok körében a teljes népességhez képest. Az igazgató szerint téves az a romantikus jövőkép, hogy a fiataloké a jövő és ők majd megváltoztatják a világot.

Mráz Ágoston Sámuel arról is beszélt, a fiatalok a felnőttekhez hasonlóan buborékhatásban élik életüket, egyik pillanatról a másikra ez nem változik, maximum valamilyen botrány hatására.

Azzal kapcsolatban, hogy miként lehet a fiatalokat megszólítani, Závecz Tibor azt mondta, hajoljanak le a politikusok akár egy szavazatért is, hiszen saját jövőjük szempontjából a fiatalok generációját nem lehet figyelmen kívül hagyni. Fontos megérteni és eljutni hozzájuk, bele kell fektetni az energiát, de ez hosszú távon kifizetődő.

Jó befektetés lehet az első szavazók meggyőzése, azonban az igazgató szerint nem biztos, hogy az a jó stratégia, ha egy politikai szereplő túlzottan fiatalosnak akar látszani. Ettől függetlenül be kell a fiataloka hívni a politikai közösségekbe – hangsúlyozta Mráz Ágoston.

Borítókép: Hajdú András, az MCC Társadalom- és Történelemtudományi Iskola kutatótanára, Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője és Závecz Tibor, a ZRI Závecz Research ügyvezetője (Fotó: Kincses Krisztina)