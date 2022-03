Nacsa Lőrinc: A korrupt baloldalra Budapesten sincs szükség

A baloldal nem változott, ugyanaz a korrupt baloldal, ami 2010 előtt volt. Akik minden idők legkorruptabb kormányát vezették – Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon – ők szeretnének most visszatérni a hatalomba, ők szeretnék folytatni azt az országpusztító, azt az országot lerabló politikát, amit 2010-ben a választók megelégeltek és azt üzenték nekik, hogy nem kérünk többet ebből

– jelentette ki Nacsa Lőrinc a Zuglóban tartott sajtótájékoztatón.

A KDNP szóvivő kiemelte, hogy a baloldal képviselői Zuglóban és a XVI. kerületben is tele vannak korrupciós ügyekkel. Az ő embereik nem tisztelik a választókat, kárt okoznak nekik és a kerületeiknek is.

Márki-Zay Péter a tiszta kezek és az átláthatóság politikáját hirdette meg, ehhez képest olyan jelöltekkel kampányol, olyan jelölteket választottak ki, akiknek a korrupciós ügyei az égig érnek. Különösen így van ez Zuglóban és a XVI. kerületben is – hangsúlyozta.

Felhívta a figyelmet arra, hogy nagyon nagy a tétje a választásnak: nemcsak a gazdasági kérdések, a háború és a családpolitikai kérdések miatt, hanem azért is, hogy olyan emberek kerülnek-e a Parlamentbe a XVI. kerületből és Zuglóból, akik folytatják azt a Gyurcsányi politikát, amit 2010 előtt és azóta is láthattunk a baloldaltól, vagy olyan emberek, mint Szatmáry Kristóf, aki a béke és a biztonság mellett elkötelezett, aki a kerületeket fejleszteni szeretné, és akinek a nevéhez eddig is számtalan fejlesztés kötődik Budapest ezen régiójában. Hozzátette: a baloldal képviselőjelöltjei átverik az embereket. Utalt a zuglói parkolási ügyekre, amelyben Tóth Csaba és Horváth Csaba is érintett, illetve Vajda Zoltán ügyeire.

Csak a baloldal próbálja meg elhallgatni ezeket a nagyon súlyos ügyeket, és a baloldal vezetőitől nem hallani semmiféle elhatárolódást, sem Gyurcsány Ferenctől, sem Márki-Zay Pétertől – mondta.

Kifejtette, a következő öt napban az a feladatuk, hogy elmondják az embereknek: akkor cselekednek helyesen, ha a békére, a biztonságra és a fejlődésre szavaznak. Ezt a 13-as választókerületben Szatmáry Kristóf és a Fidesz listája képviseli. Felszólított, hogy üzenjék meg a korrupt baloldali politikusoknak, hogy rájuk Budapesten sincs szükség.

Szatmáry Kristóf a sajtótájékoztatón kiemelte: a baloldal a kormányzóképtelenségét azzal ellensúlyozza, hogy korrupciót kiállt mindenkire és tiszta kezeket hirdet, ezzel szemben az elmúlt időszakban is jó néhány olyan ügy került nyilvánosságra, ami mutatja, hogy a baloldal és a mostani jelöltjei semmit nem változtak a korrupt Gyurcsányista időkhöz képest. Különösen igaz ez Zuglóban és a Kertvárosban is. Utalt arra, hogy uniós pénzekkel is trükköznek például a momentumos képviselők, de a XVI. kerületben is előfordult hasonló eset.

Napvilágot látott egy olyan ügy, amely az itteni baloldali jelölt, Vajda Zoltán korábbi uniós pénzekkel való kapcsolatát tükrözi, ahol néhány millió forintért is lehajolnak ilyen szempontból – jelentette ki.

Az országgyűlési képviselő hangsúlyozta, hogy a baloldal most is úgy viselkedik, mint korábban a kommunisták: amit ők csinálnak, azt állítják másokról. A XVI. kerületben és Alsórákoson a kormánypártot ilyen vád nem érte, ellentétben a baloldal jelöltjeivel, akik a Kertvárosban a pártszékházat vették meg áron alul, vagy Zuglóban a parkolási pénzekből nyúltak le több száz millió forintot. Vagyis gyakorlatilag egyik településen sincs olyan képviselőjelöltjük, aki ne keveredett volna korrupciógyanúba.

Szatmáry Kristóf elmondta: szeretné folytatni azt a fejlesztést, ami Zuglóban és a XVI. kerületben elindult, mert a választók csak a Fidesz–KDNP jelöltjeire számíthatnak.

Borítókép: Szatmáry Kristóf és Nacsa Lőrinc (Fotó: Barna Magdorka)