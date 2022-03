Újabb csontváz hullott ki Vajda Zoltán szekrényéből

A tavaly őszi baloldali előválasztás után azonban Vajda Zoltán újságírói kérdésre válaszolva azt mondta, „természetesen nincsen ilyen ügy, nincsen ügyészségi papír”.

A szivárványkoalíció XVI. kerületben és Zugló alsórákosi részén induló jelöltje ugyan szóban korrupcióellenességet hirdet, Márki-Zay Péter mellett mégis helyeslően bólogatott, amikor a baloldal miniszterelnök-jelöltjének véleményét kérdezték arról, hogy a DatAdat tiltott pártfinanszírozással támogatja-e a kampányukat. Márki-Zay azt válaszolta, örül, hogy a Bajnai Gordon egykori miniszterelnökhöz és Ficsor Ádámhoz köthető cég fizette a kampányebédjüket. Vajda akkor viszont hallgatott, amikor napvilágot látott a XVI. kerületi MSZP-s pártiroda ügye. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Vajda személyes jó barátja és legfőbb támogatója, Csizmazia Ferenc helyi MSZP-elnök 16 millió forintért vásárolta meg az Albán utca 21. szám alatt található, közel ezer négyzetméteres telken álló, mintegy kétszáz négyzetméteres épületet, amit korábban a Gyurcsány-kormány adott el 19,2 millió forintért a helyi szocialistáknak, akik az ingatlant húszmillió forintért felújították. Az ügyben költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt tett feljelentést a közelmúltban a Fidesz XVI. kerületi frakcióvezetője.

Míg korábban Vajda Zoltán Facebook-oldalán arra szólított fel, hogy kezdjék el listázni a XVI. kerületben azokat, akik az „embertelen, fasiszta elnyomó rendszerű” Fidesz-kormány támogatói, most a mögött a Márki-Zay Péter mögött sorakozott fel, aki saját bevallása szerint egyszerre akarja képviselni a fasisztákat és a kommunistákat is.

Vajda szerint egyébként „Strukturális baj van a magyar nyugdíjrendszerrel, az első az az, hogy kevés a bevándorló”, de a kormány családtámogatási rendszerét is támadta, pedig annak ő maga is haszonélvezője, ugyanis igénybe vette a csok által nyújtott maximális 10 millió forintot és a nagycsaládosok autóvásárlási támogatását is.