A Lackner-módszert kellene követnie Márki-Zaynak

Hát miért ne lehetne ezt a bejáratott utat követniük a szintén károsan felfokozott közlési ingertől szenvedő miniszterelnök-jelöltjük esetében? Semmi mást nem kellene tenniük, mint hogy kijelentsék: azt a sok brutális sértegetést, gusztustalan, szalonképtelen kirekesztő szöveget, amivel nevezettnek sikerült maga és a baloldali koalíció ellen hangolnia a közvéleményt, nem is Márki-Zay mondta. Tehát deklarálhatnák: nem a kelekótya, szidalmazási komplexusban szenvedő úrhatnám, megalomán jelölt sértette és gyanúsította meg a nőket, vidékieket, határon túliakat, ezen belül különösen a kárpátaljaiakat, a zsidókat, a nyugdíjasokat, a fideszeseket, a cigányokat, a melegeket, saját koalíciós partnereit és még számtalan más, helyszűke miatt nem részletezhető társadalmi csoportot, réteget, hanem olyan valaki, aki nagyon hasonlít egy Márki-Zay Péter nevű, lejáratódott alakra, de mégsem az.

Mondanánk, hogy ez a fifikás eljárás a mi találmányunk, de nem akarunk idegen tollakkal ékeskedni. Maga az inkriminált személy ugyanis már megtette az első lépéseket a Lackner-modell elsajátítása és kamatoztatása felé. Minden kijelentését letagadja, és a biztonság kedvéért rögvest az ellenkezőjét is. Naponta nem csupán egyszer, hanem többször is változtatja a véleményét, álláspontját. Ez már egyértelműen jelzi, hogy a saját szövegeit sem ismeri fel, talán nem is emlékszik rájuk, végső soron tehát – akárcsak Lackner – önmagát sem tudja azonosítani, felismerni.

Ha jól belegondolunk, a baloldal pártvezetői már ösztönösen rá is éreztek ennek a nagyszerű Lackner-dealnek az előnyeire. Kínos gonddal kerülik kormányfőaspiránsuk társaságát, a létezéséről igyekeznek tudomást sem venni. Úgy tesznek, mintha nem is volna semmi közük ehhez a nehezen vállalható figurához. Kezdik letagadni a létét. Ha ez így megy tovább, még az is kiderülhet a választás napjához elérkezve, hogy nincs is miniszterelnök-jelöltjük. Csak egy olyan alak, akit senki sem akar még csak megismerni sem, mégis az az önámító kényszeres tévképzete, hogy ő a baloldal közös kormányfőjelöltje.

Borítókép: Márki-Zay Péter (Fotó: Mirkó István)