Úgy tűnik Gyurcsány is elengedte április 3-át

Orbán ideje »kitelt«, ez attól függetlenül igaz, hogy három hét múlva mit gondolnak majd a magyar választók

– erről írt mai Facebook-bejegyzésében Gyurcsány Ferenc.

A DK elnöke friss posztjában is az orosz elnökhöz hasonlítja Orbán Viktort. Korábban megírtuk, hogy bár a DK kommunikációjában most visszatérő elemmé vált a putyinozás, Gyurcsány Ferenc miniszterelnökként baráti viszonyt ápolt Vlagyimir Putyinnal, akit még táncolni is „tanított”, de már bukott kormányfőként is elment vacsorázni az orosz elnökhöz.

– A háború harmadik hetének közepén azt magabiztosan mondhatjuk, hogy új világ jön. Mifelénk mindenképp, de a hullámok egészen Kínáig érnek. Ez a becstelen háború nemcsak Putyin rendszerét rázza meg – írta most a DK-elnök.

Gyurcsány szerint nemsokára „levegőért fognak kapkodni az orosz elnök illiberális, az erő kultuszában hívő, a nemzeti szuverenitásról papoló, valójában nacionalista barátai”, akik közé természetesen Orbánt is odasorolja a bukott miniszterelnök.

– Nix ugribugri! Ezt üzeni a világ Orbánnak – véli Gyurcsány, „aki szerint a kormányfő most jó képet vág politikájának nyilvánvaló kudarcához és látszólag beállt a sorba”.

– De ez a sor, nem az ő sora. Ahogy Putyinnak vége, úgy Orbánnak is. Kitelt az idejük. Ez attól függetlenül igaz, hogy három hét múlva mit gondolnak majd a magyar választók – magyarázza bejegyzésében Gyurcsány Ferenc.

A DK elnöke ezzel előrevetítette, hogy a kihívójához képest csaknem kétszer annyira támogatott miniszterelnök valószínűleg az idei április 3-i választásokat is megnyeri.

Ennek ellenére Gyurcsány azt ígéri, hogy ezután majd „a világ változása buktat meg egy magyar zsarnokot”. – Ez Orbán sorsa, ez a mi történelmünk – lelkesíti híveit a volt miniszterelnök.

Borítókép: Gyurcsány Ferenc (Fotó: Éberling András)