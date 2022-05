„Amit könyvből nem lehet tanulni”

Évzárót tartott a Mediaworks Tehetséggondozó Program: ma a tanárok és a mentorok jelenlétében átadták a végzős növendékeknek az okleveleiket a Mediaworks Hungary Zrt. székházában, az Üllői úton.

Toót-Holló Tamás, a Magyar Nemzet főszerkesztője, a tehetséggondozó program témafelelőse a köszöntőjében úgy fogalmazott: a tanárok és a mentorok alkotta grémium sikeresnek ítélte meg a felvételt nyert tehetségek aktivitását, motiváltságát. Kiemelte, hogy mindenkinél értelmét látták a képességek fejlesztésének, olyannyira, hogy szinte minden résztvevővel el tudnák képzelni a jövőben is a közös munkát.

– A hallgatók munkái folyamatosan megjelentek többek között a Magyar Nemzet és a Nemzeti Sport felületein. Sokukra már teljes értékű kollégaként tekintettünk a program során, olyan munkatársakat tisztelve bennük, akik igazán otthon érezhették magukat a rovatainkban

– jelentette ki Toót-Holló Tamás. Mint mondta, az újságírás olyan a szakma, amit könyvből nem lehet megtanulni, és a hallgatók a gyakorlati munka során szerencsére ráérezhettek a személyes és jelenléti munkavégzés minden sajátságára. Örömét fejezte ki, hogy nem akármilyen társaság gyűlt össze, akik olyan válogatott társaságot alkothattak, akiknek az előmenetele jól mutatja, hogy mennyire jól elérte deklarált céljait a képzés.

A magyar konzervatív sajtó kiemelkedő szereplőiből kiválasztott előadókkal és mentorokkal dolgozhatnak együtt a résztvevők Magyarország egyik vezető médiavállalata, a Mediaworks Hungary Zrt. gyakorlatorientált tehetséggondozó programjában. Toót-Holló Tamás kiemelte: az előadókból és mentorokból a képzés során előjött egy másik szerepszemélyiségük, s számára is öröm volt látni, hogy a kollégái között mennyi jó pedagógus akad.

A Mediaworks Hungary Zrt. tavaly indította el gyakorlatorientált programját a média iránt érdeklődő fiatalok számára, akiket érdekel a média világa, de még nincs szerkesztőségi gyakorlatuk, publikációs rutinjuk. A programra az egyetemeken kommunikációs képzésben már részesülő hallgatók is jelentkezhettek. A képzés célja az volt, hogy döntően a belpolitikai érzékenységű fiatalok érdeklődését keltsék fel, de lehetőséget teremtsenek a rovatok szerinti és a platformok szerinti specifikációra is: a külpolitika, a gazdaság, a kultúra és a sport területére szakosítva is a fiatal tehetségeket.

Borítókép: A tehetséggondozó program résztvevői és a mentorok (Fotó: Havran Zoltán/Magyar Nemzet)