Mellár Tamás hiába ácsingózik az KSH elnöki székére

Mellár Tamás napirend előtt azt állította, hogy nem igaz a KSH átlagkeresetekről szóló jelentése, szerinte ugyanis azokat módszeresen húsz százalékkal felülbecsülik. – Egy ilyen történelmi győzelem után nem lenne ideje a KSH rendbetételének, hogy köszönőviszonyba legyenek a számok a valósággal? – kérdezte a Párbeszéd képviselője, aki azt javasolta, hogy a KSH elnökét a kormány, az ellenzék és a szakmai szervezetek bevonásával válasszák meg,

Válaszában Orbán Balázs úgy fogalmazott: nincs új a nap alatt, Mellár az elmúlt négy évet azzal töltötte, hogy sportot űzött abból, hogy a volt munkahelyeit leszólja, a jelek szerint ebben a ciklusban is ezt akarja folytatni.

Azokat a kollégákat szólja le, akik akkor is ott voltak a hivatalban, amikor ön vezette azt, és érdekes módon akkor semmi kivetnivalót nem talált a munkájukban

– mondta a Miniszterelnökség államtitkára. Hangsúlyozta: Mellár is is tisztában van vele, hogy ezek az adatok és évtizedek óta használt módszertanok nemcsak magyar, hanem európai adatok és módszertanok, amelyeket az Eurostat is validált. Orbán Balázs úgy vélte, felszólalásával Mellár Tamás bejelentkezett a KSH elnöki székére. – A kormány nem fogja támogatni önt a KSH elnöki posztjára. Mi olyan közgazdászt keresünk, akit nem megzavarnak a tények, hanem aki tiszteli őket – zárta szavait az államtitkár.

Borítókép: Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai ügyekért felelős államtitkára napirend előtti kérdésre válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2022. február 22-én (fotó: MTI/Bruzák Noémi)