Orbán Viktor a kormány megalakításáról egyeztetett

Egyeztetés az új kormányról címmel tett közzé bejegyzést a közösségi médiában Orbán Viktor. A képen a következő felirat látható: alakulunk.

A Facebookon közzétett fotó alapján a Karmelita kolostorban megtartott tanácskozáson Orbán Viktor miniszterelnök mellett Csák János, Gulyás Gergely, Lázár János, Nagy István, Nagy Márton, Navracsics Tibor, Palkovics László, Pintér Sándor, Rogán Antal, Semjén Zsolt, Szalay-Bobrovniczky Kristóf és Varga Judit vett részt. A mandinernek feltűnt, hogy nem volt ott az egyeztetésen Varga Mihály pénzügyminiszter és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, de rájuk állítólag stabilan számít az új kormányában is Orbán Viktor, csak éppen ők „igazolt távollévők” az egyeztetésről, mivel mindketten éppen úton vannak: Szijjártó nemrég Spanyolországból jelentkezett élőben az olajembargó ügyében, és azóta már Marokkóban van, valamint hivatalos úton szintén Marokkóban tartózkodik Facebook-posztja szerint Varga Mihály is.

Olyan kormányra van szükség, amely képes megvédeni Magyarországot

Emlékezetes, múlt hét pénteken Orbán Viktor a Kossuth rádiónak adott interjújában megjegyezte,

Teljesen más kormányzati vagy miniszteriális szerkezetben állunk föl, mint ahogy korábban ezt a választópolgárok megismerhették.

Mint részletezte, sok új embert akar behozni, tehát „nagyon sok és mélyreható változás következik, minthogy a világban is sok és mélyreható változás következett be”. Orbán Viktor úgy értékelt, a migránsválság maradni fog, sőt a nyomás erősödik délről. Hozzátette, az oroszok elleni embargóval kizárjuk a világpiacról az orosz gabonát, a háború miatt kiesik az ukrán gabona, éhínség lesz számos olyan területén a világnak, ahonnan eddig is migránsok érkeztek Európába, ez a nyomás nőni fog. Kitért a pandémiára is, amely, mint mondta, nem ment még el, „és kiderült hogy nem vagyunk fölkészülve, az egész világ nincs fölkészülve egy ilyen típusú járványra. Ha egy új jön, arra is föl kell készülni, tehát a pandémia kérdésköre is része marad a gondolkodásnak és a kormányzati munkának”.

− És a harmadik, hogy itt van a háború. Tehát egy veszélyes világ köszöntött ránk. Együtt jelentkeznek ezek a veszélyek. Olyan kormányt kell alakítani, amely ezekkel szemben képes megvédeni Magyarországot. (…) Úgyhogy sok szempontot kell összenéznem, és úgy látom, hogy ebből az erdőből, ahol most vagyok, úgy valahogy legkésőbb május végére kijutunk, tehát be tudom mutatni a közvéleménynek a magyar kormány tagjait

− mondta a miniszterelnök.

Borítókép: Orbán Viktor kormánya megalakításáról egyeztetett (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)