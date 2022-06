Rajong Erdélyért a brit trónörökös

– Egyfajta folytonosságot érzek itt, ember és természet egyensúlyát, egy ősidőktől fogva fennálló, hasznos, kedvező körforgást – nyilatkozta Károly herceg Erdélyről Boris Kálnoky magyar származású német újságírónak.

A Mandinerben megjelent cikk szerint a brit trónörökös, ha lehetőségei engedik, minden évben ellátogat a Magyarországtól elszakított területre, igaz, a világjárvány miatt utoljára három éve fordult meg Erdélyben.

– Most újra itt van, és szokás szerint néhány barátja is elkísérte – az éber, napszemüvegük mögül potenciális veszélyforrást kémlelő brit és román biztonságiakról nem is beszélve – írja Boris Kálnoky.

Kálnoky azt is felidézi, hogy Károly herceg egyszer úgy fogalmazott, Erdély szeretete „a vérében van”.

– Valóban, Erzsébet királynő egyik ükanyja magyar nemesasszony volt: Rhédey Klaudia grófnő – emlékeztet a német újságíró.

Borítókép: Károly herceg (Fotó: Ben Stansall)