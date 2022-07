Az FBI is vizsgálja a pozsonyi maffia rajkai raktárában talált fegyvereket

Rajka külterületén az ismert MMA-harcos és edző, Ilja Skondrics testvérét, a szerb származású, 37 éves Dusan Skondricsot fogta el a TEK és az NNI; Skondricsot le is tartóztatta a bíróság, miután a KR NNI munkatársai összesen 59 éles lőfegyvert, mintegy 45 ezer lőszert, 285 tárat, valamint több mint 7,5 kg robbanószert foglaltak le a Rajka külterületén található birtokán.

Ľubomír Danko, a NAKA igazgatója ismertette a „Parketár” akció eddigi történéseit.

A nyomozás 2021. december 4-én indult, alapjában véve a Pozsony régióban tevékenykedő szervezett kábítószer-kereskedelem felszámolása érdekében. A nyomozásba előbb az osztrák hatóságot vonták be, mivel a Bécsben megtelepült mexikói és román drogkartellek látták el a pozsonyiakat kábítószerrel, elsősorban kokainnal. Egy hónapja a magyar társhatóságot is megkeresték, mivel a bűnbanda rajkai és mosonmagyaróvári ingatlanokkal is rendelkezik, és vélhetően bűncselekményhez kapcsolódó dolgokat, például kábítószert, nagy mennyiségű készpénzt is rejtegettek az adott címeken.

Július 12-én egy időben csapott le a NAK, a KR NNI és az LKA NÖ Pozsonyban és környékén, Rajkán és Mosonmagyaróvárott, valamint Bécsben. Szlovákiában hét, Bécsben három, Magyarországon két házkutatást tartottak. Több mint három kilogramm kokaint, nagy mennyiségű marihuánát és peritint (ampfetamin), 300 ezer euró készpénzt, aranylapkákat, arany ékszereket foglaltak le, valamint Rajkán nagy mennyiségű fegyvert, lőszert, robbanóanyagot.

A drogügynek 16 gyanúsítottja van, melyből hét főt a szlovák, négyet az osztrák hatóságok letartóztattak. Valamennyiüket szervezett bűnözői csoport működtetésével, kábítószerrel, pszichotrop anyaggal való visszaéléssel, különösen nagy mennyiségre elkövetett kábítószer tartásával és kereskedelmével gyanúsítják. A NAKA igazgatója szerint amennyiben a bűncselekményeket a bíróság bizonyítottnak találja

az elkövetőket 20-25 évre, de akár életfogytiglani fegyházra is ítélhetik.

A banda bizonyítottan 2016-tól több mint 100 kilogramm kokaint adott el Pozsonyban és a pozsonyi régióban dílereken keresztül.

A rajkai rajtaütés

Boross Zoltán ezredes, a KR NNI szervezett bűnözés elleni főosztályának a vezetője ismertette: a NAKA megkeresésére azután csatlakoztak az akcióhoz, hogy az illetékes szlovák ügyészség európai nyomozói határozatban lefektette az együttműködési igényt, és megküldte azt az illetékes magyar ügyészségnek, adott esetben Győrnek.

Július 12-én hajnalban egy időben indult az ingatlankutatás Mosonmagyaróvárott, Rajkán, illetve Bécsben és Pozsonyban.

A mosonmagyaróvári lakatlan ingatlanban 59 ezer eurót (23,6 millió forint), 1,2 millió forintot és két, 11 ezer euró (együttesen 8,8 millió forint) értékű aranyplakettet foglaltak le. A rajkai operatív műveletük a vártnál is nagyobb eredménnyel járt. A rajkai ingatlanhoz tartó Dusan Skondrics vezette személyautót a készenléti rendőrök igazoltatták és az autóban élesre töltött lőfegyvert és 900 darab lőszert találtak. A KR NNI győri kirendeltségére előállított Skondricsot lőfegyverrel és lőszerrel való visszaéléssel meggyanúsították és őrizetbe vették, majd az illetékes nyomozási bíró július 14-én 30 napra elrendelte a letartóztatását.

Skondrics őrizetbe vételét követően 25 év legnagyobb magyarországi fegyverarzenálját találták a szerb származású, szlovák állampolgár Rajka külterületén található birtokán, amit a Terrorelhárítási Központ (TEK) műveleti egységei közreműködésével rohantak le.

A rajkai ingatlanban mindenhol fegyverek hevertek. Fotó: Police.hu

Csupor Máté százados, a KR NNI szervezett bűnözés elleni főosztálya győri osztályvezetője elmondta:

59 éles lőfegyvert, körülbelül 45 ezer lőszert, 285 tárat, hangtompítókat és különböző fegyveralkatrészeket, különböző kaliberű maroklőfegyvereket, gépkarabélyokat, géppisztolyokat, puskákat, mesterlövészfegyvereket találtak. Előkerült ötkilónyi TNT és 2,5 kilogramm más, ismeretlen eredetű robbanószer.

Ez utóbbi annyira instabil volt, hogy a tűzszerészek a helyszínen megsemmisítették. A lefoglalt arzenál feketepiaci értéke meghaladja a félmilliárd forintot.

Eddig 28 lőfegyver eredetét ismerik – közölte az osztályvezető, hangsúlyozva: jelenleg nincs információ arról, hogy bármelyik is az ukrajnai háborús zónából vagy az Ukrajnába érkező fegyverszállítmányokból származna. A fegyverek útját a gyártástól a végső felhasználókig vizsgálják az Europol, az európai társhatóságok, valamint az FBI bevonásával.

Borítókép: A Rajkán lefoglalt fegyverek egy része (Forrás: Police.hu)