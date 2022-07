Mégis igaz: nagyobb mennyiségű illegális fegyvert foglaltak le a magyar rendőrök Rajkán

Azt az Új Szó felvidéki magyar portál írta meg elsőként a napokban, hogy a szlovák Nemzeti Bűnüldöző Ügynökség (NAKA) és a magyar Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) közös akciót hajtott végre, a rajtaütés részeként egy ismert MMA-harcos bátyjának fényűző rajkai otthonába hatoltak be.

A rendőrök két napot töltöttek a házában, mely a rajkai kempingtől nem messze a Dunakiliti felé tartó úton áll, és betonkerítés veszi körbe.

A szomszédok a lapnak elmondták, hogy a házban és az udvaron kamerák vannak, az ablakok golyóállóak, és állítólag a kertben is ástak a rendőrök.

A helyszínen a helyi beszámolók szerint hatalmas mennyiségű lőfegyvert, lőszert és robbanóanyagot foglaltak le.

A mesterlövészpuskáktól a gépfegyvereken át az automata lőfegyvereken, az úgynevezett géppisztolyokon, valamint számos rövid félautomata fegyveren át lőszerekig, beleértve a robbanóanyagokat is. Köztük állítólag harci fegyverek legújabb modelljei is voltak. A rendőrök a felvidéki sajtó szerint Javelin páncéltörőket is kerestek − egy olyan, az ukrán háborúban is használt amerikai fegyvert, amellyel könnyen megsemmisíthetnek tankot vagy repülőgépet. A tűzszerészek a robbanóanyagok hatástalanítását még a helyszínen megkezdték.