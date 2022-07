Drogmaffiába keveredett a Fradi ellenfelének biztonsági főnöke

A hatóságok eddig is tudták, hogy az osztrák–szlovák–magyar határháromszögben maffiák is megtelepedtek. Így Magyarországon Rajkán és térségében is házakat vásároltak, illetve építettek például szlovák szervezett bűnözők. Ezt bizonyítja a három ország nyomozóinak, kommandósainak múlt héten egy időben végrehajtott rajtaütése is.

Múlt héten szerdán több rajkai olvasónk is jelezte, hogy óriási rendőri mozgást tapasztaltak településükön, legalább húsz magyar rendőrautót, zömmel

a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) és a Terrorelhárítási Központ (TEK) speciális járműveit látták Rajkán keresztülhajtani nagy sebességgel, a dunakiliti felé eső városszélen lassítottak, egy zárt kerítéssel körbevett tanyánál. Innen egy húskolosszus kinézetű férfit bilincsben el is vittek a TEK-esek és az NNI nyomozói.

Ezen a Rajka melletti tanyán ütöttek rajta a TEK és az NNI rendőrei. Forrás: Google Maps

Azóta fény derült az akció részleteire. A szlovák hatóságok közölték: 16 személy ellen indított büntetőeljárást bűnszövetkezet létrehozása és támogatása, valamint kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény elkövetése miatt a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA). A NAKA irányításával Szlovákiában, Magyarországon és Ausztriában hajtották végre az akciót.

A Paraméter című felvidéki, magyar nyelvű hírportál szerint Szlovákiában hét személyt vettek őrizetbe. Hét házkutatást tartottak, és 11 további helyet kutattak át. Az akció során több mint 250 ezer euró értékű kábítószert és több mint háromszázezer euró készpénzt, gépjárműveket, elektronikus berendezéseket foglaltak le.

A Joj TV szerint a bűnszövetkezet Pozsony környékén működött legalább öt éve, elsősorban kokaint és pervitint terjesztettek. Peter Kysel, a Speciális Ügyészség ügyésze szerint hetente több tíz kilogrammnyi tételben árulták a drogot. Öreg autókat vagy más eszközöket használtak arra, hogy a drogot vagy a bűntényekből származó pénzt elrejtsék. Egy régi tűzcsapban találtak a rendőrök például nagyobb mennyiségű készpénzt is.

– A házkutatások során kábító és pszichotróp anyagokat, gyógyszereket, jelentős mennyiségű készpénzt, gépjárműveket és kommunikációs eszközöket foglaltunk le – tájékoztatott Michal Slivka rendőrségi szóvivő, aki szerint összesen 16 személy ellen emeltek vádat bűnözői csoport által elkövetett, különösen súlyos, kábítószerrel összefüggő bűncselekmények elkövetésével.

A Szlovákiában elfogottak között van az FTC BL-selejtezőben következő ellenfele, a Slovan Bratislava biztonsági főnöke és testvére.

Utóbbi korábban az egyik ificsapatnál dolgozott edzői asszisztensként, előbbi viszont egészen csütörtökig volt a klub biztonsági menedzsere volt. A Slovan közölte: csütörtökön felmondtak neki.

Azt nem lehet tudni, hogy a 16 elfogott közül mennyien kerültek rendőrkézre Ausztriában, illetve Magyarországon.

A Rajkánál elfogott Dusan Skondrics háttetoválása – a férfi maga is MMA-harcos. Forrás: Slavo/www.minisztry.sk

Rajka külterületén a szerb származású, 37 éves Dusan Skondricsot, az ismert MMA-harcos és edző, Ilja Skondrics testvérét fogta el a TEK és az NNI, aki jelenleg kiadatási letartóztatásban van.

Borítókép: A drogmaffiától Ausztriában, Magyarországon és Szlovákiában lefoglalt euró egy része (Forrás: NAKA)