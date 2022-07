Iskolaőrök újabb száznegyvenegy intézményben

Az iskolaőrök elsődleges feladata – az intézkedésen túl –, hogy jelenlétükkel megelőzzék az erőszakot, emellett mind a tanulók, mind az iskolában dolgozó pedagógusok, illetve a nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak számára megteremtsék a biztonságos környezetet. Az iskolaőrök nem használhatnak fegyvert, nincs is náluk, de szükség esetén alkalmazhatnak testi kényszert, használhatnak gázspray-t, rendőrbotot és bilincset is.

A KK tájékoztatása szerint az elmúlt hat hónapban az iskolaőröknek összesen 71 helyszínen kellett intézked­niük. Több intézményben az iskolaőrök fellépése akadályozta meg azt, hogy szóváltást követően a diákok között verekedés alakuljon ki, illetve segítettek elhárítani a pedagógusokkal vagy más tanulókkal szemben fenyegetően fellépő szülők okozta számos konfliktust.

Többször léptek közbe olyan esetben is, amikor az intézmény előtt vagy a kerítésen átnyújtva idegenek tiltott szereket, alkoholt és cigarettát próbáltak a tanulóknak adni. Több esetben veszélyes eszközöket, késeket, boxereket, illetve egyéb, sérülést okozó tárgyakat is elvettek a diákoktól, mielőtt azokat használták volna.

Kiemelkedő eset volt, amikor a rendőrség iskolaőri értesítést követően tartóztatott le egy körözött személyt, valamint az intézményen belüli lopások felderítésében vagy megakadályozásában is sikerrel közreműködtek az iskolaőrök. Mindezek mellett a járvány elleni védekezést is segítették, többször részt vettek szakszerű elsősegély-ellátásban vagy szükség esetén kihívták a mentőket.

Az iskolaőrök kiképzését a rendőrség végzi. A jelentkezők elméleti és gyakorlati képzésen vesznek részt, majd vizsgát tesznek, illetve meg kell felelniük a rendeletben előírt egészségügyi, pszichológiai és fizikai erőnléti alkalmassági feltételeknek. A képzésre a rendőrség honlapján lehet jelentkezni.

A Klebelsberg Központ számára kiemelten fontos, hogy az iskolák biztonságosak legyenek, és a tankerületi központokhoz tartozó oktatási intézmények döntő többsége is kizárólag pozitív tapasztalatokról számolt be az iskolaőrprogrammal kapcsolatban, ami a következő tanévben is folytatódik, a most csatlakozó intézményekkel pedig a közeljövőben köt szerződést a Belügyminisztérium.

Mint ismert, az iskolaőrprogram bevezetéséről 2020 nyarán döntött a parlament, a kormány az új testület létrehozásától az iskolai erőszak visszaszorítását várta. A pedagógus-szakszervezetek és a baloldal erősen ellenezte az intézkedést, mondván, az alkalmatlan a cél elérésére.

Borítókép: Fél év alatt 71 helyszínen intézkedtek (Fotó: Heves Megyei Hírlap/Huszár Márk)