Hamarosan startol az Egy vérből vagyunk jótékonysági futás

A véradás – amelyre Kiskőrösön, Orosházán és Gyulán lesz lehetőség – és az adománygyűjtés idén is a kezdeményezés fontos részét képezi, így a jótékonysági futás résztvevői a magyar–román határt elhagyva Böjte Csaba három gyermekotthonába, a nagyszalontai, a nagyváradi és a székelyhídi otthonokba is befutnak, ahová sporteszközöket és egy-egy új sportcipőt is visznek.