„A kombájnos mese miatt lettem antikommunista”

Orbán Viktor szorgalmas, nagy munkabírású és kellőképpen makacs

Az interjúból természetesen nem maradhatott ki a Bibó-kollégium, ahol a későbbi Fidesz magja együtt lakott.

– Gyerekkori álmom volt, hogy diplomás ember legyek, és mellette egyetemistaként kollégista lehessek, ahol megélhetem az egyetemista lét minden varázsát. 1986 őszén láttam a jogi egyetem aulájában egy hirdetést, hogy a Bibó, akkori hivatalos nevén a Jogász Társadalomtudományi Szakkollégium felvételt hirdet. Utánaérdeklődtem, és azt mesélték a felsőbb évfolyamos barátaim, hogy nagyon izgalmas hely, és a budapestiek is bentlakók lehetnek – mondta Deutsch Tamás, aki Orbán Viktorról külön is szót ejtett.

– A Bibó felvételijén találkoztam vele első alkalommal. Ő már ott lakott, és a kollégium választmányának tagja volt. De ott volt ezen a beszélgetésen Szájer, Kövér és Fodor is. Felvettek, de nehogy azt gondolja, hogy másnap már csak arról beszélgettünk a kollégiumban, hogy ruszkik haza meg elég a Kádár-rendszerből – mesélte a Fidesz EP-képviselője, aki a közelmúltban tragikusan elhunyt apósa szavaival jellemezte a miniszterelnököt.

– Az apósom – Isten nyugosztalja! –, Lazsányi László komoly futballista volt. A Székesfehérvári MÁV Előre NB I-es felnőttcsapatában is játszott, ahol ott volt a nagyok keretében a még ifista Orbán Viktor is. Azt mondta, ügyes gyerek volt, sokra vihette volna futballistaként, de ő az egyetemet választotta. A foci, a sport amúgy megmutatja, hogy ki milyen ember. A kollégium kispályás csapatában is látszott, hogy Viktor szorgalmas, nagy munkabírású ember, védekező- és irányító középpályásként is jó és kellőképpen makacs.

Az EP-képviselő szerint most még jobb eredményt érne el a Fidesz, mint tavasszal. Fotó: Máthé Zoltán

A Fidesz kríziseiről

Külön kérdésre a politikus szót ejtett a Fidesz 1994-es rossz szerepléséről, amikor a párt csaknem kiesett a parlamentből.

– A szavazás az MDF-kormány leváltásáról szólt. A „háromhatvanas” kenyér és a rendszerváltás előtti boldog békeidők ígérete, ami Horn Gyula személyében öltött testet, állt szemben a minden rosszért felelőssé tett Antall–Boross-kormánnyal. A Fidesz népszerűtlen álláspontot képviselt, hiszen azt mondtuk, semmiképpen ne térjenek vissza a kommunisták! Csapdahelyzet volt, szépen besorolódunk a leváltani akart MDF mellé az emberek fejében, s ha még két hétig tart a kampány, talán be sem kerülünk a Parlamentbe.

A választás után a győztes MSZP és a második SZDSZ koalícióra lépett, ami akkor sokaknak hatalmas megrökönyödést okozott.

– Az SZDSZ már hamarabb csalódás volt. Az SZDSZ a balliberális, urbánus irányzat színházi sminkkel kikent alakulata volt. A színházi sminkre az a jellemző, hogy ha közelről látja az ember, akkor szembeötlő, hogy mennyire eltúlzott és ronda. Tudja, én sokkal rosszabbat gondolok az SZDSZ-ről, mint amit valaha mondtam… – jelentette ki Deutsch.

A 2002-es vereségről pedig így vélekedett:

– Úgy szenvedtünk vereséget, mint az a sakkozó, akinek a legtöbb az Élő-pontszáma, komoly nemzetközi versenyeken nyer, de jön egy fontos parti, ahol viszont benézi a gyengébb rivális megnyitását. Nem vettük észre, hogy az MSZP a hisztérikus és gyalázkodó kampányával képes mozgósítani olyan szavazókat is, akik addig még soha nem vettek részt választásokon. Ezeket a nem kor szerinti első szavazókat ráadásul nem is mérték a közvélemény-kutatások, mivel azt mondták, ők bizony nem mennek el voksolni. Benéztük a dolgot, nincs jobb szó rá.

Erősödni fog az Európa Parlamentben a jobboldal

Szerinte csak a fegyverszünet, majd a béketárgyalások hozhatják el a békét az orosz–ukrán háborúban, Európa kapcsán pedig úgy vélekedett: bár a kontinens jelenleg is komoly gazdasági és katonai erőt képvisel, ennek ellenére nem kérdés, jelenleg már Észak-Amerika és Ázsia is bőven előttünk áll, s feljövőben van Afrika is.

A Fidesszel kapcsolatban arra volt kíváncsi a lap, hogy ha ma lenne az országgyűlési választás, nyerne-e ismét a kormánypárt.

Egy picivel még jobb eredményt érnénk el. A Medián is ezt mutatta ki. Valamivel alacsonyabb a támogatottságunk abszolút mértéke, de az ellenzék még többet veszített a tavasszal sem kiugró támogatottságából

– felelte a fideszes politikus, majd hozzátette:

– Amióta az orosz agresszió miatt kirobbant a háború, egyedül a Fidesz–KDNP tudott ismételni Európában. Mindenhol az adott kormányerő veszített. Igen, elindult egy jobboldali fordulat Európában, és jelentősen módosulni, erősödni fog az Európa Parlamentben a jobboldal.

A fülbevalóról, a KISZ-titkárságról és a baloldali rágalmakról

A beszélgetés során arról is szót ejtett, hogy a középiskola elején miként lett az osztály KISZ-titkára.

– Hosszú történt. Akkoriban úgy lehetett az ember KISZ-tag, hogy gimnázium első osztályában egy éven keresztül hetente egy alkalommal hajnalban, nulladik órában a Kilián Körön kellett részt venni, valamelyik kocka fejű KISZ-es képzést tartott. Unalmas volt. A fejtágító sorozat végén megkérdezték tőlünk, hogy akkor akarunk-e KISZ-tagok lenni. Négyen-öten azt feleltük, hogy nem. Nem értették. „Lehet úgy döntenünk, hogy nem?” – kérdeztük. „Végül is lehet” – jött a csalódott válasz. „Rendben, akkor nem lépünk be” – mondtuk. Természetesen világbotrány lett belőle. Később bevezették, hogy ne tematikus alapszervezetek legyenek a gimiben, hanem minden osztály legyen egy alapszervezet. Erika, az osztályunk KISZ-titkára pedig állandóan azzal jött, hogy mindig vegzálják, hogy nem léptünk még be. Jó, mondtuk, akkor belépünk. Aztán Erika lemondott, KISZ-titkárt kellett választani, és nagyszájúként én lettem az. Ezt olvasva most a lelkes kritikusaim felsikítanak: tessék, ez a zsidó fiú még KISZ-es is volt! De visszatérve: úgy döntöttünk, hogy Francois Villon legyen az alapszervezetünk neve, ami megint kiverte a biztosítékot. Kijöttek a kerületi KISZ-bizottságtól, hogy ebből baj lesz, nem lehet egy rebellis költő a névadónk. De mi nem változtattunk, ragaszkodtunk Villon-hoz – emlékezett vissza a korábbi időkre Deutsch Tamás, aki egy másik iskoláskori élményét is megosztotta az olvasókkal.

– Az ember bájos hülyeségeket tud gondolni kamaszként. Én azért már korábban éreztem, hogy egy nagy átverés, hazugság az egész. Tizenegy-tizenkét éves lehettem, és torokgyulladással feküdtem otthon. A tévében késő este láttam egy beszélgetést. Adalékként tudni kell, hogy az elsős olvasókönyvünkben minden betűt egy, az adott betűvel kezdődő szón keresztül tanultunk meg. A K betűt a kombájn alapján tanították. Az olvasmány szerint két gyerek beszélgetett, az egyik pedig büszkén újságolta, hogy az apukája egy új kombájnon dolgozik, olyanon, amely már szemveszteség nélkül arat. „Azt a mindenit!” – gondoltam elsősként. Erre tízegynéhány évesen, torokgyulladással fekve néztem a tévét, ahol egy ember azt mondta: „Nincs is olyan kombájn, amely szemveszteség nélkül dolgozik, ez egyszerűen lehetetlen!” Ott ültem, és éreztem, hogy átvertek. Miért kellett azt hazudni, hogy szemveszteség nélkül arat a kombájn? Aztán persze gimnazistaként szembesült az ember azzal, hogy miért kellett hazudni 1956-ról. És miért kellett azt hazudni Petőfi Sándorról, hogy 1848-ban a munkás-paraszt hatalomért harcolt, miközben azt sem tudta, hogy lesz ilyen szörnyűség.

„A kombájnos mese miatt lett később politikus?" – kérdezett vissza a lap.

– A kombájnos mese miatt lettem antikommunista. Ha az a mese nincs, ma lehet, hogy egy Ujhelyi lennék – felelte nevetve Deutsch Tamás.

Deutsch Tamás biztos benne: lesz még bajnok az MTK az NB I-ben. Fotó: Kovács Tamás

Az interjú során szóba került, hogy az EP-képviselő a harmadik házasságában él, és öt gyermeke van három édesanyától. Deutsch elismerte, e tekintetben nem így képzelte el a húszas évei elején az életét.

– Fekete Gyula, az MDF alapítója, a remek népi író mondta egyszer, hogy amikor az ember ott áll a pap, a lelkész vagy az anyakönyvvezető előtt, mindenki komolyan gondolja, hogy holtomiglan-holtodiglan. Én is komolyan gondoltam, mindkét válásomat kudarcként éltem meg. Ha valaki egy válás után nem érez kudarcélményt, az számomra furcsa – vélekedett Deutsch Tamás, aki aktív politikuskén is fülbevalót hordott korábban, ennek a történetét is elmesélte.

– Az öcsém 1986-ban érettségizett, majd felvették a tanítóképzőbe, és elment a gólyatáborba. Onnan viszont úgy jött haza, hogy volt egy fülbevalója. Megláttam, s azt mondtam: „Ez tök jó, megvan a párja?” Megvolt. Másnap belövettem. Egészen 1999-ig volt fülbevalóm, még a miniszteri eskümet is így tettem. Aztán jött egy fogfájás, röntgent készítettek, az orvos pedig azt mondta, vegyem ki a fülbevalómat addig. Kivettem, azóta sincs.

Baloldali politikusok, illetve sajtótermékek többször is előhozakodtak azzal a váddal, hogy tudatmódosító szereket fogyasztott korábban. A Mandiner cáfolatot kért a interjúalanyától.

– Nem kell mit cáfolnom. Az édesanyámnak és az édesapának nem volt tetoválása. Nekem sincsen. Nem próbálták ki a kábítószert. Én sem. Ráadásul azok közé tartozom, akinek papírja is van róla, hogy nem kábítószerezett, hiszen Juhász Péter elvesztette azt a pert, amelyben ezt állította – szögezte le Deutsch, akit több más mellett a sorkatonai szolgálatáról is megkérdeztek.

– Gyűlöltem! Tiszteletben tartom azok véleményét, akik szerint erre-arra megtanítja az embert, de ennél értelmetlenebb dolgot keveset láttam életemben. Szellemi nihil, személyre szabott megaláztatásokkal a nyikhaj őrmesterek által. A sérülésem miatt végül négy hónap után, 1985 végén leszereltek. Nagy szerencsémre.