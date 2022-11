A nyomtatott sajtónak identitásmegőrző szerepe van

Toót-Holló Tamás, a Magyar Nemzet főszerkesztője és a Magyar Nemzeti Médiaszövetség elnöke, a beszélgetés moderátora felvetette, hogy

az olvasók számára manapság teljesen mindegy, hogy egy tartalom átvett anyag vagy saját információ, amit óriási drámának nevezett.

– Mi ezekkel a dilemmákkal találkoztunk, amikor 2018-ban elindultunk – jelezte Molnár Judit, a Ma7 médiacsalád főszerkesztője. Jelezte: a felvidéki magyarok között a nyomtatott lapnak még van értéke, ám ennek ellenére azt gondolja, hogy most megkezdődött a gyászmunka a nyomtatott sajtó felett. – Ha elengedjük a nyomtatott sajtót, akkor elengedjük a leghűségesebb olvasók kezét – figyelmeztetett.

– Szembe kell néznünk ezekkel a kihívásokkal, de nem teljesen egyforma a végjáték, mert a könyvek még nagyon jól tartják magukat és a hetilapoknál sem annyira rossz a helyzet– vetette fel Toót-Holló Tamás –, hozzátéve, hogy gyorsaságban az online verhetetlen.

– Mi látjuk a pozitív hozadékát is annak, hogy a Facebookon megjelennek a tartalmaink – közölte Molnár Mónika, a horvátországi Képes Újság főszerkesztő-helyettese. Úgy gondolja, hogy a nyomtatott sajtónak megvan a hagyománya, azonban szükséges az, hogy megnézzük: miként tudjuk a legtöbbet kihozni az online világból, bár úgy érezte, rabszolgái a SEO keresőrendszereknek.

– A háború árnyékában a megmaradás szó mást is jelent a kárpátaljaiaknak – vezette fel Toót-Holló Tamás a következő megszólalót, aki Kulin Zoltán, a kárpátaljai TV21 Ungár vezérigazgatója volt.

– A háború másnapján már kérték, hogy a saját tartalmak helyett a központi műsort sugározzuk

– számolt be tapasztalatairól Kulin Zoltán. Elmondta, hogy az ő tartalmaik az online térbe költöztek át, valamint beszélt arról is, hogy a magyar férfiak feladatait a szerkesztőségben most a nőknek kell ellátniuk a háború miatt.

Borítókép: Toót-Holló Tamás, a Magyar Nemzet főszerkesztője, a Magyar Nemzeti Médiaszövetség elnöke a II. Kárpát-medencei magyar médiatalálkozón (Fotó: Mirkó István)