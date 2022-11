Durva ingatlanmutyitól tartanak a kormánypártok Szombathelyen

Meggondolatlanul, a véleményünk szerint jelentősen a valós értéke alatt hirdetett meg eladásra egy tízhektáros ingatlant, a 11-es Huszár úti laktanya B területét Szombathely baloldali többségű közgyűlése

– erről nyilatkozott a Magyar Nemzetnek a vasi megyeszékhely Fidesz–KDNP-s frakcióvezetője. Illés Károly kifejtette: korábban több tanulmány is készült a terület hasznosítására, az ingatlan nagyon sokáig, 2017-ig műemléki védelem alatt állt. – A város egyik legértékesebb ingatlanáról beszélünk, amely közel van a belvároshoz. Ráadásul egy olyan ingatlanról van szó, amelyre bizonyos részeken 17 méter magas épületeket lehet felhúzni. Ilyen telket az országban sehol sem lehet négyzetméterenként 5400 forintért megvásárolni, most mégis ilyen áron bocsátották licitre ezt a területet – mutatott rá Illés Károly. Hozzátette: Szombathelyen jellemzően 30 ezer forintos négyzetméteráron vagy annál is drágábban lehet olyan ingatlanokat vásárolni, amelyekre négy-öt emeletes társasházak építhetők.

Szavai szerint a városvezetés azzal védekezik, hogy két értékbecslés is készült a területre, ők viszont igazságügyi szakértői véleményt kértek volna.

– Ezt viszont a baloldali többség nem támogatta, ami sok mindenre enged következtetni. Ráadásul nincs a tervek mögött átgondolt koncepció, nem számolnak többek között azzal, hogy az ingatlanra építhető mintegy ötszáz lakás, továbbá üzletek, irodák mekkora forgalmat generálnak – mondta el Illés Károly. A kormánypárti politikus kiemelte: az ügyben több javaslattal is éltek a városvezetés felé. Meg akarták duplázni a kikiáltási árat, illetve azt javasolták, hogy darabolják fel az ingatlant, és részenként értékesítsék azt, de a baloldal ezeket az ötleteket lesöpörte az asztalról.

A gond az, hogy ekkora ingatlant egyben a környéken alig néhány vállalkozó tud megvenni, így ők monopolhelyzetben vannak. Ha viszont részenként adnánk el a területet, akkor sokkal több bevétele lehetne a városnak. Az ingatlan valós értéke két-hárommilliárd forint körül lehet, ehhez képest a területet összesen nettó 660 millió forintért hirdették meg eladásra. Az összegben benne van egy, a területhez kapcsolódó 160 millió forintos útfejlesztés is

– fogalmazott Illés Károly, aki szerint ilyen áron a tervezett üzlet botrányos, és a körülmények ingatlanmutyit sejtetnek. A város azzal védekezik, hogy az újabb ingatlanértékesítést a település költségvetésének helyzete indokolja.