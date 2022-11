Fontos határidő közeleg a középiskolába jelentkezők életében

Több mint 100 ezer tanulót érint az a december 2-án lejáró határidő, ameddig a középfokú felvételi eljárás írásbeli vizsgájára jelentkezhetnek – jelentette be Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár sajtótájékoztatón. Az eseményen Barssói Sándor, az Oktatási Hivatal elnöke mutatta be az új fejesztésű Pályaorientációs Mérő- és Támogatóeszközt (POM).

– Péntekig, december 2-ig lehet jelentkezni a középfokú felvételi eljárás írásbeli vizsgájára – hívta fel a diákok figyelmét Maruzsa Zoltán. A Belügyminisztérium köznevelési államtitkára a sajttótájákoztatón kiemelte: akik még nem döntöttek arról, milyen területen szeretnének továbbtanulni, haszálhatják az Oktatási Hivatal által kifejlesztett Pályaorientációs Mérő- és Támogatóeszközt. A POM számos kérdést tesz fel a használóknak, és a válaszok alapján segítséget nyújt nekik ahhoz, hogy akár a felajánlott iskolák közül válasszanak – részletezte.

Hangsúlyozta: a nyolcadikosok életében nagyon fontos esemény a felvételire való jelentkezés, de a hat- és nyolcosztályos gimnáziumokba felvételizőknek is most kell jelentkezniük a januári írásbelikre azért. Hozzátette: a felvételi határidő összesen több mint 100 ezer tanulót érint.

Barssói Sándor, az Oktatási Hivatal elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy akik 2023 februárjában szeretnének középiskolába felvételizni, azoknak most kell beadniuk a jelentkezésüket az írásbeli felvételi vizsgára. Mindezt az Oktatási Hivatal a saját fejlesztésű, online használható Pályaorientációs Mérő- és Támogatóeszközzel (POM) segíti, így a szülőknek már nem kell emiatt postára menniük – fejtette ki.

A részletekről elmondta: a szülők saját ügyfélkapujukon keresztül tölthetik ki gyermekük írásbeli vizsgára jelentkező adatlapját, amit így online küldhetnek el az érintett intézményeknek. Kiemelte: a mai napig több mint 25 ezer kérelem érkezett ilyen formában, de természetesen postán is fel lehet adni az adatlapokat.

Az írásbeli vizsgákat januárban tartják, amikor a tanulók szövegérésből és matematikából adnak számot tudásukról, emellett természetesen lesz pótnap is, ha valaki valamilyen okból nem tudna megjelenni a rendes vizsganapon – fejtette ki.

Az Oktatási Hivatal elnöke a POM-ról úgy fogalmazott: az eszközt korosztálytól függetlenül bárki használhatja, de elsősorban azért készült, hogy a fiatalokat segítse a pályaválasztásban. Utalt arra, hogy aki válaszol a rendszer kérdéseire, jelentős támogatást kap abban, hogy milyen területen és milyen iskolában tanuljon tovább. Részletezte: a rendszer felkelti a diákok érdeklődést a felelős pályaválasztás iránt, ajánlásokat fogalmaz meg, a kitöltők válaszai alapján a hozzájuk jobban illeszkedő munkaköröket, tanulási utakat, gondolkodási és beszélgetési témákat ajánl, valamint útmutatást nyújt egy-egy foglalkozási, képzési irány választásához a leírások, szakmajellemzők és képzési struktúrák által. Kifejtette: a használókat 283 pályaprofil-leírás, illetve szabad szavas böngészhető, kereshető és szűrhető felület is segíti. Mindezeken felül a POM visszajelzést ad a használó kompetenciáiról és felhívja a figyelmet az életpályaépítésben fontos személyes tulajdonságaira, így hozzájárul az önfejlesztéshez – emelte ki. Hozzátette: a rendszer regisztráció nélkül is használható, így azonban jóval kevesebb információt lehet elérni. Hangsúlyozta: regisztrált felhasználókra vonatkozó adatokat csak ők, illetve az láthatják, akikkel megoszják.

Brassói Sándor elmondta azt is, hogy a POM beépíthető pályaorientációs célú foglalkozások, például az általános iskolában az etika, a technika és tervezés tantárgyak, illetve a szakkörök programjába, de az osztályfőnökök is alkalmazhatják. A gyakorló feladatok megoldása ugyanakkor a természettudományos tantárgyak programjának része is lehet – tette hozzá.

Borítókép: Felvételiző diákok (Fotó: Makovics Kornél)