A DK nekiment Karácsonyéknak az állatkert ügyében

„Felszólítjuk a főpolgármestert a Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatói pályázatának érvénytelenné nyilvánítására, és egy új pályázat kiírására!”

– írta közleményükben a Demokratikus Koalíció. Szaniszló Sándor, a DK fővárosi frakcióvezetője által kiadott közleményben úgy fogalmaznak: „Karácsony Gergely főpolgármester pályázati felhívást adott ki a Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatói pályázatának betöltésére. Tudomásunk van arról, hogy a kiírt főigazgatói pályázatra többen jelentkeztek, közöttük nemzetközi szinten is elismert szakemberek, multinacionális cégnél tapasztalatot szerzett vezetők, illetve egy hasonló profilú vállalat korábbi vezetője is, ennek ellenére a mai bírálóbizottsági döntésre csak egy jelöltet engedtek be – az állatkert egyik kommunikációs munkavállalóját –, mindenki mást anélkül zártak ki, hogy lehetőséget kaptak volna a személyes bemutatkozásra.”

„A Demokratikus Koalíció visszautasítja a vezetői pályázatok testre szabását és megbundázását!”

– emelték ki közleményükben. Szerintük ez a hozzáállás a jelenlegi kormánypártokra jellemző, a fővárosi koalíció legnagyobb frakciója elfogadhatatlannak tartja, hogy a jelölteket már a pályázatuk beadásakor elgáncsolják. A tisztességtelen feltételek miatt a DK képviselői nem támogatják a hátszéllel rendelkező jelölt személyét. Egyúttal felszólítják Karácsony Gergely főpolgármestert a Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatói pályázatának érvénytelenné nyilvánítására, illetve egy új, tisztességes pályázat kiírására.

Borítókép: Újranyitották 2020. május 20-án a Fővárosi Állat- és Növénykertet (Fotó: MTI/Kovács Attila)