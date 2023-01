Gulyás Gergely: A kormány kifizeti az Erasmus-ösztöndíjakat

A Kormányinfón elhangzott legfontosabb kijelentések:

A kormány kifizeti az Erasmus-ösztöndíjakat a jövő évre, ha addig nem lesz megoldása az ügynek.

Magyarország az Európai Unió bíróságához fordulhat.

Februárban megkezdődhet a költségvetés módosításnak tárgyalása az Országgyűlésben, márciusban el is lehet fogadni.

Az államadósságot 77,8-ről 73 százalékra sikerült mérsékelni.

2023-ban sem szeretnénk a stratégiai célokról lemondani: a családtámogatási , szja-kedvezmény meghosszabbodik 30 éves korig azoknál, akik 30 éves korukig vállalnak gyereket. Valamint idén januárban 208 ezer forint az átlagnyugdíj, a kormány által lehetővé tett 15 százalékos emeléssel.

A Lánchíd korlátozásával kapcsolatban abszurdnak tartja a kormány, hogy a gyalogos és az autós forgalom elől le van zárva.

A 2024-es kézilabda EB rendezéséből Magyarország kiszáll.

Tegnap megtartotta a kormány az első ülését 2023-ban. A legfontosabb feladat az aktuális ügyek áttekintése volt, elsősorban a költségvetéssel foglalkoztak. Emellett az Erasmus-programmal kapcsolatos bizottsági döntésről is tárgyaltak – számolt be róla az év első Kormányinfóján a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

A kormány szerint elfogadhatatlan, ami a programmal történik.

– Amikor Brüsszellel megállapodtunk, akkor ennek megfelelően módosítottuk az összeférhetetlenségi szabályokat, sőt szigorúbb szabályokat is elfogadtunk volna, ha ezt kérik – jelentette ki Gulyás Gergely. – Pontosan úgy jártunk el, ahogy a bizottság kérte – nyomatékosította a politikus.

– jelezte a miniszter. Ebben az esetben Magyarország az Európai Unió bíróságához fog fordulni. – A modellváltó egyetemek esetén egy év alatt 18 százalékkal növekedett a tudományos közlemények száma, az érettségiző magyar diákok száma nem nőtt, de a felsőoktatásba több hallgatót vettek fel 2020-hoz képest, a külföldi hallgatók létszáma 2013-hoz képest 65 százalékkal emelkedett – sorolta az eredményeket Gulyás Gergely. A miniszter tájékoztatása szerint az egyetemeink feljebb kerültek a nemzetközi rangsorokban is, és a tanszabadság is garantált az intézményeken.

A következő év is a rezsivédelem éve lesz

Költségvetés: a kormány tegnap áttekintette a költségvetést, februárban megkezdődhet a költségvetés módosításnak tárgyalása az Országgyűlésben, márciusban el is lehet fogadni. Gulyás Gergely úgy fogalmazott: mindenfelé, elsősorban a dollárbaloldal szakértőitől hallottunk gazdasági összeomlást, fizetésképtelenséget. Ehhez képest azt láttuk, hogy a 2022-es növekedés 4,5 százlék körül lesz, ami az EU-ban az egyik legmagasabb.

„Az államadósságot 77,8ről 73 százalékra sikerült mérsékelni. 2022 első 10 hónapjában a reálbérek több mint 4 százalékkal növekedtek, a reálkeresetek 77 százalékkal nőttek”

– hangsúlyozta a miniszter. Mint kifejtette: az OECD összefoglalása szerint 32 országból, amelyben az EU-s tagok is benne vannak: 2022 harmadik negyedévében egyedül nálunk nőttek a reálbérek. Foglalkoztatási rekordot értünk el. Gulyás Gergely kiemelte: a forint árfolyamát is sikerült stabilizálni. A fókusz a következő évben is a rezsivédelmen van. A rezsivédelmi alap segítséget nyújt a megnövekedett rezsiösszegekhez. – Másfél százalékos növekedéssel számol Magyarország, így a gazdasági visszaesést el tudjuk kerülni – emelte ki a miniszter. Gulyás Gergely elmondta: 2023-ban sem szeretnék a stratégiai célokról lemondani: a családtámogatási, szja-kedvezmény meghosszabbodik 30 éves korig azoknál, akik 30 éves korukig vállalnak gyereket. Valamint idén januárban 208 ezer forint az átlagnyugdíj, a kormány által lehetővé tett 15 százalékos emeléssel.

A részsiker is siker lenne

A részsiker is siker lenne az Európai Parlament átalakításakor. A mostani korrupciós botrány a maradék tekintélyét is felemészti az intézménynek. Gulyás Gergely szerint itt a lehetőség, hogy az uniós vagyonbevallási szabályokat a magyar előírásokhoz igazítsák.

Az EP-nek általánosságban kell szigorúbb kritériumokat meghatároznia a tagjaival szemben

– válaszolta az Origó kérdésére a miniszter. Nagyívű haderőfejlesztés van folyamatban Magyarországon, ezen korábban a baloldal gúnyolódott, de mostanra a háború árnyékában ezek a hangok kezdenek elhalni – jelezte egy másik kérdésre válaszolva Gulyás Gergely.

Aki nem megy el az egyeztetésre, nem kap támogatást

A Magyar Nemzet kérdésére a rezsibotránnyal kapcsolatban a miniszter úgy fogalmazott: Niedermüller Péter, Erzsébetváros VII. kerületi DK-s polgármestere elment az egyeztetésre és kapott is támogatást. Gulyás Gergely szerint aki nem megy el egy ilyen egyeztetésre, az nyilvánvalóan nem igényli ezt a támogatást. Örül annak, hogy a nagy többsége a polgármestereknek, sőt a DK-támogatottságú vezetők is elmentek erre az egyeztetésre.

Kifejtette a miniszter azt is: az ukrajnai háború árát az európai családok kénytelenek megfizetni.

Mint mondta, a magyar álláspont mindig is világos volt: Magyarország Kárpátalján keresztül tudna fegyvereket szállítani. Éppen ezért Magyarország fegyverszállításokban nem vesz részt, mert így óvjuk meg az ott élő százezres magyarságot is. A pedagógusok megmozdulásaival kapcsolatban a miniszter úgy fogalmazott: egyetlen kérésük volt, hogy a jogszabályokat mindenki tartsa be. Gulyás Gergely kiemelte: a kormány nagyra becsüli a tanárok munkáját, és remélhetőleg január 1-jével visszamenőlegesen is finanszírozni tudják a fizetésemelést. Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő kérdésünkre válaszolva kiemelte: a hét második felében ismerteti a kormány a nemzeti konzultáció eredményeit a brüsszeli szankciókról.

A kormány azon van, hogy fizessenek a pályázóknak

A kormány örülne annak, ha lenne második köre a rezsitámogatásokról szóló egyeztetéseknek, ez függ a gazdaság helyzetétől és az energiaárak változásától is. – A kérdés nyitott, szeretnénk segíteni az ország teljesítőképességének határain belül – jelezte az Index kérdésére válaszolva Gulyás Gergely. A miniszter jelezte:

a költségvetés keretei ismertek, és a büdzsé tartalmazza a távhős ellátás rezsicsökkentésének fenntartását.

A fürdők egy része bezárt, másik részük nyitva van, és jelentősen megemelte az árakat – vázolta a helyzetet egy kérdésre válaszolva Gulyás Gergely, és jelezte, hogy a kormány tárgyal majd a fürdőkkel a támogatásukról, hogy idén a következő télen már ne kelljen bezárniuk. A napelemes pályázatokkal kapcsolatosan igaz a hír, hogy eddig nagyon kevés igényt fizetett ki a kormány, ezért Gulyás Gergely miniszter elnézést kért. A kormány azon van, hogy hónapról hónapra milliárdos összeget tudjanak kifizetni a pályázóknak.

Középkori helyzet a rakparton

A Lánchíd forgalomkorlátozásával kapcsolatban abszurdnak tartja a kormány, hogy az a gyalogos és az autós forgalom elől le van zárva – emelte ki a miniszter. Szerinte ez nem politikai bal- vagy jobboldal kérdése, ez egy középkori helyzet. – Nem tudjuk, hogy mit akar az Európai Bizottság az Erasmus-üggyel kapcsolatban, ugyanis a korábbi kifogásokat orvosolta a kormány – hangsúlyozta Gulyás Gergely. Szerinte most méltánytalanság érte Magyarországot. Hangsúlyozta:

azt tettük, amit kértek, ezért a kormány most nem érti az EB kifogásait.

A miniszter kérdésre válaszolva kifejtette: nem tudnak senkit visszahívni, mert ezek autonóm szervezetek. Arra a kérdésre, miszerint házi őrizetbe került a CATL akkumulátorgyár két vezetője Kínában, és ez okoz-e ez bármilyen fennakadást a debreceni gyár építésében, a miniszter azt válaszolta, hogy egyelőre nincsenek meggyőződve arról, hogy a hír megfelel-e a valóságnak, ha erről meggyőződtek, akkor fognak tudni dönteni. Ugyanakkor remélik, hogy ez az esemény nem fogja befolyásolni a gyár ügyét.

Felelőtlen és buta Karácsony kijelentése

Gulyás Gergely kiemelte azt is, hogy a reálnyugdíj-csökkentés nem következhet be, és bízik benne, hogy az idei infláció nem lesz 15 százalék fölött, bár az év elején még lehet magasabb, majd radikálisan csökkenhet. A kormány célja, hogy az év végére egyszámjegyű legyen az infláció.

Régi bolsevik gondolkodás következménye a DK mai közleménye, amelynek értelmében hűtlen kezelés miatt feljelentést tesznek a kormány ellen

– mondta el a Hír TV kérdésére válaszolva Gulyás Gergely. A miniszter szerint ebben az ügyben büntetőjogi kategóriák nem merülnek fel. Felelőtlen és buta kijelentésként értékeli Gulyás Gergely Karácsony Gergely főpolgármester Kijevben tett, a magyar kormányt kritizáló mondatait. A Biodómról azt mondta a miniszter, hogy a főváros felelőssége, hogy működtesse. – Ha a kormány megkapja a kulcsait, azzal nem tud mit kezdeni – emelte ki a miniszter. Gulyás Gergely elmondta, hogy a kormány ellenzi a földadót, amelyet Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere vezetett be.

A kormány három napja értesült az Erasmus-pénzek befagyasztásáról – jelezte a 24.hu kérdésére Gulyás Gergely. A 2024-es kézilabda Európa-bajnokság rendezéséből Magyarország kiszáll, mert olyan magasak a költségek – erősítette meg az Inforádió felvetését a miniszter. A napelemes rendszerek szaldóelszámolásának kivezetéséről Gulyás Gergely azt mondta; az a fontos, hogy a most folyamatban lévő fejlesztéseket el tudja majd bírni a villamosenergia-hálózat.

A hálózatot fejleszteni kell mindenképpen, és emiatt nem tudnak most újabb kérelmeket befogadni

– jelezte a miniszter. Az élelmiszer-árstoppal kapcsolatban a miniszter úgy fogalmazott hogy minden árstopra ugyanaz vonatkozik: a legszegényebbek tudnak garantált áron hozzájutni bizonyos termékekhez. – Egyelőre arról döntöttünk, hogy április 30-ig él az árstop – hangsúlyozta Gulyás Gergely. Arra kéri a miniszter a baloldali képviselőket, hogy ne lobbizzanak a magyar tanárok fizetésemelése ellen az uniós testületekben. Gulyás Gergely kérdésre kifejtette: amikor a legtöbb vállalkozásnak tavaly lejárt a gázszerződése, akkor az akkori áron vett gázt fél-egy évre. Mint mondta, ha nem így döntött, és változó áron szerződött, akkor ott jelentősen csökkennek az árak. Kérdésre válaszolva a miniszter kifejtette, hogy az ezermilliárdos államháztartási hiányt GDP-arányosan számolják, az 6,8 százalékról 4,9 százalékra csökkent. A Horizont esetében is átvállalja a magyar állam a finanszírozást. A debreceni akkumulátorgyárral kapcsolatban azt mondta a miniszter, hogy támogatják a gyár megépülését.



Borítókép: Gulyás Gergely (Fotó: Balogh Zoltán)