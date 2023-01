Milliós örökséghez juthat Szilágyi István fia, aki édesapja megölése miatt börtönbüntetését tölti

Akár milliókat is kaphat Szilágyi István fia

Az elítéltek a kapcsolattartójukon keresztül kaphatnak pénzt. Ezt a fogvatartott a büntetés-végrehajtási intézet által biztosított kiétkezés során felhasználhatja például szükségleti cikk vásárlására, telefonálásra, büntetés-végrehajtási intézeti tartozás rendezésére – tette hozzá a lap.

Ahogy korábban a Magyar Nemzet is megírta, tavaly november végén a Fővárosi Ítélőtábla jogerősen is életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte Szilágyi István gyilkosát, Sz. Pétert. A férfi rendszeresen ivott és pszichiátriai kezelés alatt állt. Korábban többször is bántalmazta a vele egy házban élő édesapját, majd 2020. május 3-án brutálisan bántalmazta, egy kalapáccsal többször fejbe verte, megtaposta a férfit, aki a helyszínen meghalt.

Borítókép: Szilágyi István (Fotó: Ripost/Keller Mátyás)