Botrányok sorozata az RTL Klub Való Világ című műsorában

Az RTL klub Való Világ nevű műsorában a villalakók a nélkülözés hetén vesznek részt. Ez arról szól, hogy a szereplőktől különböző tárgyakat vesznek el: nincs bútor, nincsenek tisztálkodószerek (kivéve fogkefe, fogkrém), se edények, se étel, se áram, de még meleg víz nincs. A villalakók egy üres lakásban vannak, és különböző feladatok megoldásával kell visszaszerezniük javaikat, különböző feladatok megoldásával tudnak élelemhez jutni.

Tojástörés, megvonások, erőszak

Az egyik villalakónak, VV Pirosnak a meleg víz visszaszerzéséért tojásokat kellett széttörnie a homlokán. A nő csaknem hatvan tojást tört szét a fején, így teljesítette a feladatot.

VV Piros arca vérzett is a feladat elvégzését követően (Fotó: Facebook)

Pirosnak a játék után jól látható vörös duzzanat keletkezett a homlokán, majd a riportszobában sapkában nyilatkozott, és utána több képen is lehetett látni, ahogy a fejét jegeli, mert feldagadt a homloka. Egy másik, a közösségi médiában keringő kép tanúsága szerint VV Piros arca vérzett is a feladat elvégzését követően.

A nő a fejét jegelte, mert feldagadt a homloka (Fotó: Facebook/Való Világ)

Mérő Vera saját Facebook-oldalán írt a történtekről: „Sok kritika hangzott el már erről a műsorról, sok fogadkozást hallottunk, hogy változtatnak, de az újabb és újabb határok átlépését látjuk, különös tekintettel az emberi méltóságot és a bántalmazást érintően.” Mérőnek is megírták az olvasói, és a közösségi médiában másutt is, például a Redditen is terjedt, hogy a nélkülözés hetén volt,

akitől elvették az egészségügyi betétét, mástól pedig a fogamzásgátlóját.

Korábban a baloldali kampányt segítő egykori villalakó, Osváth Zsolt is szerződést bontott az RTL Magyarországgal, mivel olyan jeleneteknek volt szemtanúja a Való Világ 11. évadában, amelyekkel nem tudott azonosulni. Ezzel arra célzott, hogy korábban VV Rico megrángatta VV Renit, k…rvának nevezte, és üvöltött vele. A csatorna akkor azt közölte: nekik nem céljuk az erőszak bármilyen formájának népszerűsítése.

Borítókép: Tojástörés volt a feladat a Való Világban (Fotó: Facebook)