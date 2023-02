– Orbán Viktor ismételten egyértelművé tette, hogy a külföldi nyomás ellenére is fenntartja Magyarország a békepárti álláspontját. Ez egy következetes, a háború kitörése óta változatlan álláspont, miközben Európa sok országának változott a véleménye amerikai hatásra – jelezte lapunknak Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzőjét a miniszterelnök frakcióülésen elmondott beszéde kapcsán kérdeztük. Szerda este lapunk hozta nyilvánosságra a kétnapos kihelyezett frakcióülésen elhangzottakat, Orbán Viktor kijelentése szerint a háborúnak nem lehet győztese, a magyarok pedig ki akarnak maradni belőle, a kormány pedig fenn fogja tartani ezt az álláspontot a jövőben is.

Orbán Viktor: Magyarország ki fog maradni a háborúból!

– A magyar álláspont változatlansága példaértékű, hiszen hatalmas nyomás nehezedett a kormányra annak érdekében, hogy csatlakozzon a háborúpárti táborhoz. A háború elhúzódása miatt arra lehet számítani, hogy

ez a nyomásgyakorlás tovább fog erősödni, ezzel szemben újabb politikai támasz lehet a parlament elé terjesztendő határozati javaslat,

amellyel szintén erősíteni akarják a békepárti álláspontot a kormánypártok – mondta ezzel kapcsolatban Deák Dániel.

Magyarország ellenáll

Az elemző emlékeztetett, a mostani amerikai befolyásolási kísérlet kísértetiesen hasonlít a 2014-esre, amelynek szintén sikerült ellenállni. – Az amerikai vezetés felmondta a kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodást, miközben még Oroszországgal is hatályban van egy ilyen megállapodásuk, emellett az amerikai nagykövet a diplomáciában nem megszokott módon támadja a magyar kormányt, a USAID (az USA Nemzetközi Fejlesztési Hivatala) emberei pedig kormányellenes csoportokat támogatnak – sorolta a nyomásgyakorlási eszközöket Deák Dániel.

Az elemző értékelése szerint Magyarország addig tud kimaradni a háborúból, amíg stabil a nemzeti kormány pozíciója és a külföldi destabilizációs kísérletek kudarcot vallanak.

Mint mondta; a mostani nagyban hasonlít a 2015-ös migrációs válságra reagáló magyar „testtartásra”. – Emlékezhetünk, akkor is szinte teljesen egyedül volt Magyarország az álláspontjával Európában, majd szépen lassan bővült a bevándorlást elutasító politikai vezetők tábora. Ugyanez fog bekövetkezni most is – vetítette előre az elemző.

Csökken a háború támogatottsága

Deák Dániel elmondta; minden felmérés azt mutatja, hogy a nyugati társadalmakban is folyamatosan csökken a háború és a szankciók támogatottsága. – Ebből fakadóan – a bevándorlási krízishez hasonlóan – csupán ki kell várni, hogy az uniós országokban választásokat tartsanak, és leváltsák a háborúpárti kormányokat – vélekedett. Hozzátette:

legkorábban a szomszédos Szlovákiában lesz előre hozott választás,

ahol minden előrejelzés szerint elsöprő győzelmet fognak aratni Magyarország szövetségesei (Robert Fico és Peter Pellegrini volt miniszterelnökök koalíciója), akik a háború és a szankciók ügyében százszázalékosan osztják a magyar kormányfő álláspontját.

A közös európai hadsereg terve

Emlékeztetett arra is, hogy Orbán Viktor már évekkel ezelőtt a közös európai hadsereg fontosságát hangsúlyozta. – Minden bizonnyal a mai helyzet hatására felerősödik majd a vita ezzel kapcsolatosan, így elképzelhető, hogy Európa országai ismét előveszik ezt a tervet. Ez nagyban függetlenítené Európát az Egyesült Államoktól, de könnyen lehet, hogy

az amerikai befolyás alatt álló európai politikusok nem fogják sürgetni a közös hadsereg létrehozását,

ugyanis az ellentétes lenne az amerikai érdekekkel – mutatott rá Deák Dániel.

Az inflációról az elemző azt mondta: közgazdászok szerint most tetőzik, innentől már csökkenni fog majd a mértéke.

A kormány a jegybankkal együttműködve tud ezzel szemben fellépni, amely például történelmi magasságokba emelte az ország devizatartalékát, ennek köszönhetően a forint árfolyama is stabilizálódott, ami jelentősen csökkentette az inflációs nyomást.

Deák szerint a szankciók okozzák a legnagyobb inflációnövekedést, ezek ellen európai szövetségesek kellenek, ehhez az általa említett politikai fordulatokon keresztül vezet az út.

Borítókép: Deák Dániel elemző. Fotó: Facebook/Deák Dániel oldala