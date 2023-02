Közel 1,8 milliárd forintból újul meg két egyetem négy gyakorlóiskolája

Négy gyakorlóiskola újul meg 1,77 milliárd forint európai uniós támogatásból a Széchenyi István Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) együttműködésében. A fejlesztések a többi között energetikai korszerűsítést, akadálymentesítést és eszközbeszerzést tartalmaznak.

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programban a Széchenyi-egyetem 451,43 millió, az ELTE 1,319 milliárd forint támogatást nyert. Megújul a Széchenyi István Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskolája, az ELTE budapesti Trefort Ágoston Gyakorló Gimnáziuma, a Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskolája, valamint a Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskolája.á

Az Öveges-iskolában azon dolgoznak, hogy az ország leginnovatívabb iskolája legyen, élményalapú oktatással népszerűsítse a fiataloknál a természettudományos ismereteket – hangsúlyozta Kovács Zsoltot, a Széchenyi István Egyetem kancellárja.

A mostani beruházással olyan, a fenntarthatóságot szolgáló fejlesztések valósulnak meg, amelyek révén a gyerekeknek, az iskola dolgozóinak és a pedagógushallgatóknak komfortos, modern környezetet teremtenek – mutatott rá.

Scheuer Gyula, az ELTE kancellárja szerint a beruházás nemcsak a diákoknak és a pedagógusoknak fontos, hanem a tanítóképzés szempontjából is kiemelkedő a jelentősége.

Az Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskolában a beruházás tartalmazza az intézmény energetikai korszerűsítésének első ütemét, amely a nyílászárók részleges cseréjét, épületgépészeti felújításokat, radiátorcseréket, napelemes rendszer kialakítását és padlásfödém-szigetelést is magában foglal. Emellett hűtési-fűtési rendszereket, köztük az informatikai terem klimatizálását is kiépítik. Több helyiségben kicserélik a burkolatot, korszerűsítik a tornatermet és az öltözőket. Akadálymentesítik az épületet, árnyékolják a sportudvart, felújítják a hátsó udvart, valamint bútorokat és eszközöket szereznek be.

A budapesti Trefort Ágoston Gyakorló Gimnáziumban elsősorban az elektromos hálózat, a világítás és az informatikai hálózat újul meg, emellett digitális oktatási eszközöket szereznek be, valamint felújítják a bejáratot és a portát. A Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskolában az aula és a hozzá kapcsolódó vizesblokkok, a rendezvényterem, az informatikai tantermek rekonstrukciója, valamint biztonsági kamerarendszer kialakítása valósul meg. A speciális nevelési igényű gyerekekkel foglalkozó Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskolában az eszközfejlesztés mellett elsősorban a közösségi terek modernizálására és az akadálymentesített terek fejlesztésére fókuszálnak.

Mindezek mellett más pályázatok révén az ELTE további három gyakorlóiskolája is megújul.