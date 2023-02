Még egy hétig lehet jelentkezni az érettségire és a felsőoktatásba

A május–júniusi érettségi vizsgákra február 15-ig lehet jelentkezni. A maturálók rendes, előre hozott, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, valamint javító vizsgát tehetnek.

Idén a tavaszi érettségi vizsgaidőszakban az írásbeliket május 5. és 26., az emelt szintű szóbeliket június 7. és 14., a középszintű szóbeli vizsgákat pedig június 19. és 30. között tartják.

Fontos, hogy az érettségi vizsgára és a felsőoktatási felvételire is külön kell jelentkezni, egyik jelentkezés sem váltja ki vagy helyettesíti a másikat. A felsőoktatási intézményekbe szintén február 15-ig lehet jelentkezni a Felvi.hu honlapon elérhető e-felvételiben.

Az érettségi vizsgák szervezésről ezúttal is a középiskolák és a kormányhivatalok gondoskodnak. A jelentkezés benyújtásáról szóló legfontosabb információk és a kormányhivatalok elérhetőségei megtalálhatók az Oktatási Hivatal honlapján.

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, az idei felvételin már nem központi előírás az emelt szintű érettségi. Arról, hogy kérnek-e ilyet, az egyetemek és a főiskolák már saját hatáskörben döntenek.

Mindezek mellett nem lesznek központilag meghatározott minimumpontszámok sem, és újdonság az is, hogy a felvételi eljárás teljes egészében elektronikus formában történik, akár mobiltelefonról is lehet jelentkezni. A rendszer teljes átállása 2024-ben következik be, de már idén is életbe lép több olyan könnyítés, amely kedvezően érinti a leendő hallgatókat. Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkár arra hívta fel a figyelmet, hogy érdemes lesz emelt szintű érettségit tenni, mert 2024-től magasabb pontszámot kaphatnak érte a felvételizők.