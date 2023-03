A forradalom hőseire emlékeznek a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében

Koszorúzással egybekötött ünnepi megemlékezést tart március 14-én, kedden 14 órakor az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulója alkalmából a Vasvári Pál Polgári Egyesület a Magyar Nemzeti Múzeummal együttműködve

– erről Tóth Kálmán, a Vasvári Pál Polgári Egyesület társelnöke adott ki közleményt. Az eseményt a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében, Vasvári Pál szobránál tartják.

Az ünnepi megemlékezésen beszédet mond idősebb Lomnici Zoltán volt főbíró, az Emberi Méltóság Tanácsa elnöke, a Vasvári-díj kitüntetettje és Péntek László, a Körösfői Rákóczi Kultúregylet elnöke Kalotaszegről.

Az eseményről idősebb Lomnici Zoltán a Magyar Nemzetnek elmondta: beszédében kitér majd arra, hogy Vasvári Pál szellemétől még ma is félnek a románok. Beszél majd arról is, hogy noha a magyar külpolitika mindent megtesz a harmonikus együttműködésért, azonban a magyar–román kapcsolatokat még ma is beárnyékolja az igazságtalan trianoni békediktátum. – Ez azért is lehet, mert a románok is tudják, hogy a tulajdonjogi igények soha nem évülnek el – tette hozzá idősebb Lomnici Zoltán.

Borítókép: Idősebb Lomnici Zoltán (Fotó: Nemzeti Sport/Tumbász Hédi)