A februári embervadászat a hírhedt német szélsőbaloldali bűnszervezet, a "Hammerbande" módszereivel történt, a baloldali hergelésnek köszönhetően pedig már hazánkban is gyökeret vert a balos erőszak.

Elfogták a rendőrök egy 15 éves diákot, aki a gyanú szerint bombarobbantással fenyegette Zalaegerszeg több oktatási intézményét. Akár öt év börtönbüntetést is kaphat.

Hollik István: Cseh Katalin hazánk és a gyermekvédelmi törvény ellen szervezkedik az EP-ben

A Momentum politikusa nemcsak hogy maga is a gyermekvédelmi törvény eltörléséért dolgozik, de most ehhez még szövetségeseket is keres az Európai Parlamentben.