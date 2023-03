Korábban elítélt, ma telexes újságíró zaklatta a tankerület vezetőjét

Nyilas Gergely most a Telex újságírójaként egy ferencvárosi nyilvános zeneiskolai rendezvényen üldözte Marosi Beatrixot, a Belső-pesti Tankerületi Központ vezetőjét, az erről készült videót – melyen a szülői engedély nélkül felvett gyermekek is látszanak – a portál honlapjára is feltették.