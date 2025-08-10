Hihetetlen összefogás egy beteg kisgyermekért

Mindössze négyéves a kislány. Nála 2024 novemberében diagnosztizálták a súlyos betegséget: leukémia. Édesanyja se egészséges, műtétre vár. Kevéske pénzüket felemészti a kezelésekre utazás, az apa által bejelentett válási szándék, s az ezzel járó bizonytalanság. Eddigi hódmezővásáhelyi otthonukból menniük kell – számol be a Beol.hu vármegyei portál.

Segítségért kiállt Boglárka (Fotó: Délmagyar/családi felvétel)

Az édesanya mezőhegyesi testvére, Kubik László tett közzé egy felhívást, abban leírta, milyen szorult helyzetbe kerültek.

Ők is szerény körülmények között élnek, de segítséggel szeretnék megoldani anya-lánya lakhatását.

Kubik László elmesélte a hírportálnak az utóbbi hónapok küzdelmeit. Ellátogattunk hozzá Mezőhegyesre, ahol mesterekkel éppen arról beszélgetett, hogyan tovább.

– Mi vagyunk egymásnak a nővéremmel. Olyan nehéz élethelyzetbe kerültünk, amire sose gondoltunk volna. Kislánya, Boglárka nagyon beteg, ezt a helyzetet az se segíti, sőt, nehezíti, hogy a szülők között megromlott a kapcsolat, válás van kilátásban – mesélte.

Hódmezővásárhelyről el kell jönniük. Egy helyi összefogásnak köszönhetően, a nővérem itteni, mezőhegyesi házában kialakítunk egy steril szobát a kislánynak.

Családapák: ők már összefogtak, segítenek

Mindannyian egyhangú véleményt fogalmaztak meg: a kislány sorsáért aggódnak, valamennyien családapák. És tenni akarnak Boglárka mielőbbi gyógyulásáért, ahhoz pedig nyugalomra van szüksége. Megteremtik, segítséggel. A mezőhegyesi önkormányzattól kapnak klímát, azt beszereli majd Bárdos László. Van sok, egyéb ígéret is, például nyílászárók cseréjére. S ha mindezekkel elkészülnének, lehetne kifesteni.

Ha előteremtik rá a pénzt. A szerény kis hajlék bebútorozása, a hűtő, a tűzhely megvásárlása mind pénz. Ha ezeket is beszerzik, biztosított lesz a kis beteg gyógyulása, felerősödése és az édesanya megnyugvása.

A jó szándékú emberek Kubik Máriának és kislányának, Boglárkának, ha szeretnének s ha tudnak segíteni, az alábbi számlaszámon megtehetik: Kubik Mária Magdolna OTP 11773339-01007691-00000000, IBAN: HU71 11773339-01007691-00000000, SWIFT kód: OTPVHHUHB

További részleteket erre a linkre kattintva olvashatnak.

Borítókép: Boglárka otthona (Fotó: Beol.hu)