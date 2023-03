Meghallgatták a koronatanút a Czeglédy-perben

A koronatanú meghallgatásával folytatódott Czeglédy Csaba és húsz társa pere kedden a Kecskeméti Törvényszéken – írja a Baon.hu. A beszámoló szerint a keddi tárgyalási napon a védelem próbálta megingatni és önellentmondásba keverni a koronatanút – aki a koordinálásra létrehozott Pannon Humán Szervíz 2009 Kft. (PHSZ) ügyvezetője volt 2014-ig –, ő azonban mindvégig következetesen kitartott a Czeglédyre nézve terhelő vallomásánál.

Ismert: Czeglédy Csabát több mint 6,2 milliárd forintos költségvetési csalással és gazdasági bűncselekménnyel vádolja az ügyészség. A vádirat szerint a szombathelyi székhelyű, diákmunkaerő-közvetítéssel foglalkozó Human Operator Zrt. vezetőjeként bűnszervezetet hozott létre, és 2011 és 2017 között több mint 6,2 milliárd forint áfát és járulékot nem fizetett be az államkasszába.

A koronatanú Czeglédy ügyvédjének kérdésére elmondta:

mint a számlázásban közbenső cég, mindenre megkapták az ukázt Czeglédy Csabától és a Human Operator Zrt. (HO) vezetésétől azért, hogy a hivatalok felé egységes álláspontot képviseljenek.

Ha írásban kellett válaszolni, azt is megkapták. A koronatanú elmondta, hogy a 2011 és 2014 közötti időszakban, amikor ügyvezető volt, igen meredeknek látta a működési koncepciót, és felvetették, hogy ki kellene venni a PHSZ-t a láncolatból, és a HO szerződne az iskolaszövetkezetekkel és külön a PHSZ-szel, de Czeglédy szerint az a HO bástyája, ezért nem tehetik. A tanú hozzátette:

Czeglédy nagyon meggyőzően tudott érvelni arról, hogy miért törvényes a cégháló tevékenysége és a miért jogszerű kihasználni az esetleges kiskapukat, és a különböző támadásokat és ellenőrzéseket politikai szerepvállalása miatt kapják azzal a céllal, hogy beszüntessék a céget.

Arról is beszélt, hogy családtagjai is dolgoztak a cégben. Édesanyja és élettársa, későbbi felesége is adminisztratív munkát végeztek. Mint mondta, amikor ott dolgozott, feleségének is feltűnt, hogy az iskolaszövetkezetek milliárdos számlákat állítanak ki és egy év után megszűnnek, mely nem normális.

Kérdésre válaszolva kifejtette azt is, hogy a 2014-ig tartó ügyvezetése alatt sem ő irányított, hanem Czeglédy és az általa irányított emberek.

Nem én döntöttem el, ki kerül a cégbe alkalmazással, kinek mennyi lesz a fizetése, nem én számláztam, nem én hajtottam végre az utalásokat, csak sms-értesítést kaptam a tényükről és nem én szerkesztettem a megbízási szerződést, csak aláírtam

– fogalmazott a tanú.

Czeglédy Csaba észrevételei közt egyebek mellett szerepelt, hogy álláspontja szerint többszörösen súlyosan törvénysértő eljárás következtében lehet jelen a tanú. Észrevételezte azt is, hogy a tanú hét éven keresztül, 2011 és 2017 között egy konzekvens álláspontot képviselt, vagyis a cégben normális működés zajlott. Majd miután kényszerintézkedést rendeltek el vele szemben, több mint öt éve egészen más álláspontot képvisel.

Vallomásával védeni akarja hozzátartozóit, másrészt anyagi érdeke is fűződött ehhez, mert az édesanyja nevére egy értékes telek vásárlására és egy 200 milliós ház építésére került sor, melynek szerzése a vádbeli időszakra tehető.

A tanú ugyanakkor azt válaszolta, hogy semmilyen anyagi érdek nem fűzte a beismerő vallomáshoz, majd kijelentette, hogy továbbra is fenntartja a vallomását.

A teljes cikk IDE kattintva érhető el.

Borítókép: A Czeglédy-per tárgyalása Kecskeméten (Fotó: Bús Csaba)