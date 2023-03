Kormányrendelet jelent meg a hétvégi Magyar Közlönyben az oltottságot igazoló hatósági igazolvány kiállításának megszüntetéséről. Emiatt egyes jogszabályokat hatályon kívül is kell helyezni – számolt be róla a Világgazdaság. Korábban lapunk megírta, hogy a megszüntetés február eleje óta ismert.

Most a Magyar Közlönyben megjelent részletek szerint hatályát veszti a koronavírus elleni védettségi igazolvánnyal kapcsolatos részletszabályokról szóló kormányrendelet. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a kormányablak saját hatáskörében intézhető ügyei közül kikerül a védettségi igazolvány cseréje, pótlása iránti kérelem benyújtása, valamint a védettségi igazolvány kiállításával kapcsolatos panaszok kezelése. Mindez pedig a kihirdetést követő 15. napon, azaz március 25-én lép hatályba.

Emellett a folyamatban lévő, a védettségi igazolvány kiállítására, pótlására vagy cseréjére irányuló eljárást megszüntetik, de amennyiben a fizikai előállítása már megtörtént, úgy az ügyfélnek az elkészült okmány kézbesíthető. Ugyanakkor az is kiderült, hogy a már létező hatósági igazolvány a megjelenített adatok igazolására felhasználható marad. Mindez vonatkozik az uniós digitális Covid-igazolványra is.

Fontos, hogy a védettségi igazolvány csakis más, személyazonosításra alkalmas fényképes igazolvány felmutatásával együtt használható.

Eközben a Koronavírus Sajtóközpont közölte a múlt heti összesített koronavírus adatokat, ami azt mutatja, hogy a beoltottak száma 6 422 040, közülük 6 209 688-an a második, 3 905 081-en a harmadik, 424 830-an pedig már a negyedik oltásukat is megkapták. Kiderült, hogy az előző héten 1016 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta 2 197 820-ra nőtt az azonosított fertőzöttek száma. A múlt héten meghalt 13, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 48 775-re emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 2 144 382 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 4663-ra nőtt. Tudatták azt is, hogy jelenleg 384 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük nyolcan vannak lélegeztetőgépen.

A közlemény szerint Magyarországon a járvány jelenleg mérsékelten zajlik, ami a magas átoltottságnak is köszönhető. Mint írták, a vírus továbbra is a beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is az oltás felvételére kérik, továbbá mindenkinek ajánlják a megerősítő oltás felvételét, aki négy hónapnál régebben kapta meg az előző oltását.

