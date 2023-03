„Mindig is azt a népi-nemzeti vonalat képviseltem, amelyet lenézett a liberális mainstream”

−Három indokom van: egy ideológiai, egy politikai és egy praktikus − részletezte lapunknak Szili Katalin azt, hogy miért lépett be a KDNP-be. Mint fogalmazott, az ideológiai az, hogy a 21. század valódi szociáldemokráciája inkább a keresztény-szociális eszmerendszernek felel meg.

A miniszterelnöki megbízott elmondta: A politikai indok az, hogy a szocialista párton belül mindig is azt a népi-nemzeti vonalat képviselte, amelyet szerinte mindig lenézett a liberális mainstream, valamint a nemzeti vonal sosem tudott a párton belül többséget teremteni.

−A kormányzó pártok mai politikája sokkal érzékenyebb szociálisan, mint amennyire a baloldal valaha is az tudott lenni, hiszen mindig is a tőke logikán politizált, a tőke oldalán állt

−hangsúlyozta Szili Katalin.

Hozzátette: praktikus oka a csatlakozásának az, hogy eddig is, amíg párton kívül volt, folyamatosan a kormányzó pártokhoz kötöttek, elképzelhetetlennek tartottak így egy nemzetpolitikai kiállást, így szerinte legalább meg is felel ennek, az egyébként belső indíttatásból fakadó elvárásnak is.

Mint arról lapunk is beszámolt, csatlakozott Szili Katalin a KDNP –hez, amelyet Semjén Zsolt pártelnök jelentette be közösségi oldalán pénteken.