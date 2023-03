Nem adnák vissza az ideiglenes buszsávot az autósoknak Karácsonyék

Ember legyen a talpán, aki kibírja a kipufogófüstben! A Bajcsy-Zsilinszky úton a kígyózó autósor lépésben is alig tud araszolni. Karácsony Gergelyről tudjuk, hogy képes egyeztetések és szakmai felmérések nélkül elfogadni a hangos kisebbség javaslatait, nehogy most is ezt tegye