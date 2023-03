Válságálló és családbarát a magyar adópolitika

Tállai András emlékeztetett arra, hogy a költségvetés módosítására azért van szükség, mert a már második éve zajló, elhúzódó ukrajnai háború és a szankciós energiaválság gyökeresen megváltoztatta az ország gazdasági körülményeit.

A magyar adópolitika legfontosabb hosszú távú célkitűzései az orosz–ukrán háború idején is változatlanok: a gazdasági növekedés segítése a közvetlen adók, különösen a munkát terhelő adók csökkentésével, az adórendszer egyszerűsítése és az adóbevallással kapcsolatos adminisztráció csökkentése, valamint a családok támogatása – emelte ki az államtitkár.

Kifejtette, hogy a kormány továbbra is minden magyar háztartás számára fenntartja a rezsicsökkentést az átlagfogyasztás erejéig, amely 181 ezer forintot jelent havonta, családonként. Ezzel az EU-ban Magyarország támogatja a legnagyobb mértékben a családokat. Emellett a kormány tovább bővíti a családtámogatási intézkedések körét

– mondta.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a költségvetés a januári 15 százalékos nyugdíjemelés fedezetét is biztosította, amely a 13. havi nyugdíjat is érintette. Fontos cél a 2010 óta létrejött egymillió új munkahely megvédése, ezért folytatódnak a munkahelyvédelmi programok, a munkát terhelő adókat pedig továbbra is alacsonyan tartják – jegyezte meg.