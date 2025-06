Magyarokkal csap össze a tragédia helyszínén a sportágváltó Kapitány

Van jó néhány sportoló a történelemben, aki két sportágban is profinak állt, és többen is sikeresek tudtak lenni mindkét helyen. Akadnak közülük olyanok is, akik pályafutásuk első szakaszában komoly eredményeket értek el valamiben, másodiknak pedig a kerékpározást választották. A norvég Knut Anders Fostervold a Bajnokok Ligájában is játszott a Molde labdarúgócsapatával, majd később két alkalommal is szerepelt országútikerékpáros-világbajnokságon. A brit Rebecca Romero Athénban olimpiai ezüstérmes volt evezésben, Pekingben pedig már aranyérmet nyert pályakerékpározásban. Náluk is ismertebb talán az olasz Alex Zanardi, aki az autóversenyzőként elszenvedett balesete után a kézzel hajtott kerékpárosok kategóriáiban összesen négy paralimpiai bajnoki címet szerzett. Hozzájuk csatlakozik a Capitano (Kapitány) becenévre hallgató Aleix Espargaró, akit MotoGP-versenyzőként múlt héten szerződtetett a Lidl–Trek Future Racing kerékpárcsapata.

A MotoGP jelenlegi tesztpilótája, Aleix Espargaró elindul az osztrák kerékpáros körversenyen. Fotó: NurPhoto/Noushad Thekkayil

Aleix Espargaró háromszoros MotoGP-futamgyőztes

Aleix Espargaró a pályafutása elején Talmácsi Gáborral is együtt versenyzett. 2006-ban márkatársak voltak a Hondánál a 125 cm³-es kategóriában, majd 2009-ben mindketten szerepeltek a 250 cm³-es osztályban és a MotoGP-ben is. Aleix Espargaró a Ducati, az ART, a Yamaha és a Suzuki pilótája is volt a királykategóriás évei során, majd 2017-ben az Aprilia csapatához került. Addig egyetlen pole pozíciót és dobogót ért el, de a 2014-ben a szakágba került öccséhez, Polhoz hasonlóan futamgyőzelmet ő sem tudott szerezni.

Ez a rossz sorozat végül a 2022-es Argentin Nagydíjon megszakadt, majd 2023-ban Silverstone-ban és Montmelóban is versenyt tudott nyerni.

A Kapitány így három elsőséggel zárta le a MotoGP-pályafutását.

Legalábbis ez biztosnak tűnt, ugyanis a spanyol tavaly bejelentette a visszavonulását, és úgy tűnt, 2025-ben már egyik Espargaró fivér sem lesz ott a rajtrácson. Tesztpilótaként azonban mindketten maradtak a MotoGP-ben: Pol csütörtökön a KTM-et az új, Balaton Park Circuit pályán is kipróbálhatta, Aleix pedig a Honda tartalékjaként már két korábbi sikere helyszínén, a Spanyol Nagydíjon, majd a Brit Nagydíjon is versenyzett – igaz, pontot nem szerzett. Sőt, az idősebb testvérre a mostani hétvégén is fontos szerep vár, hiszen Luca Marinit helyettesíti a Holland Nagydíjon. A folytatásra pedig az új kerékpárcsapata bízta meg őt komoly feladattal.

Espargaró egyszerre igyekszik remekelni két sportágban. Fotó: APA-PictureDesk/Josef Bollwein

A Lidl–Trek színeiben az osztrák kerékpáros-körversenyen

A 35 éves Aleix Espargaró tavasszal két murvás kerékpárversenyen is elindult a hazájában, ezek közül az egyiken a hetedik helyen ért célba. Talán ennek is köszönhető, hogy a múlt pénteken kötött szerződése értelmében a világ egyik legjobb UCI WorldTeam-csapatának fejlesztőprogramjába került: a Lidl–Trek Future Racing kerékpárosa lett. Az amerikai csapat nem is várt sokáig azzal, hogy az új igazolását mély vízbe dobja, ugyanis Espargaró is ott szerepel a második kategóriába tartozó – World Tour-versenyek mögé sorolt – osztrák kerékpáros-körverseny rajtlistáján.

A nyolcfős keretben lesz rajta kívül még négy bringás a Trek második számú csapatából, de társai között szerepel

a Giro d'Italia-, Tour de France- és Vuelta a Espana-szakaszgyőztes Lennard Kamna,

a Giro-összetettben kétszer is a legjobb tízben zárt Patrick Konrad,

valamint az idei Girón a 15. etapot megnyerő Carlos Verona is.

– Nagyon elégedett vagyok az évemmel, teljesen megváltoztatta az életemet és mindent, amit eddig csináltam. Fantasztikus érzés egy olyan nagyszerű csapat tagjának lenni, mint a Lidl–Trek. Rengeteget fejlődtem kerékpárosként, és nagyon sokat tanultam az elmúlt hat hónapban. Jól érzem magam, és alig várom, hogy versenyezhessek, és próbára tehessem a lábaimat a világ legjobb kerékpárosai ellen.

Egy erős csapat vesz majd körül, amely megtanítja nekem az alapokat. Ez a verseny szép kihívást jelent, de nincsenek elvárásaim a kerékpáros debütálásommal kapcsolatban.

Megpróbálok minél többet tanulni, segíteni a csapattársaimnak, és mindenekelőtt élvezni a szenvedést – nyilatkozta a bejelentés után Espargaró, aki már az elmúlt hónapokban is sokszor együtt edzőtáborozott és dolgozott a Lidl–Trekkel.

Aleix Espargaró is ready to race! The MotoGP star will make his pro debut at Tour of Austria, starting 9th July 🔥 ⛽️



📰https://t.co/WpHQuyJxtN pic.twitter.com/EWkOwejNNV — Lidl-Trek (@LidlTrek) June 24, 2025

Tavaly André Drege halálos balesetével zárult az osztrák kerékpáros-körverseny, a tragédia miatt akkor az utolsó szakaszt neutralizálták.

Az idei Tour of Austria körverseny július 9. és 13. között lesz, az öt nap alatt a versenyzőknek 717,7 kilométert és majdnem 14 ezer méter szintkülönbséget kell leküzdeniük.

A mezőnyben a Lidl–Treken kívül további hat csapat is ott lesz a Nemzetközi Kerékpáros-szövetség világelitjéből. Sőt, Aleix Espargaró magyarok ellen is fog versenyezni, hiszen az előzetes rajtlistán szerepel Peák Barnabás (ATT Investments), valamint Endrédi Máté, Feldhoffer Bálint, Palumby Zsombor és Szijártó Zétény (mind a négyen Team United Shipping) is.