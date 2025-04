Alig jött ki a kórházból, borzalmas sérülésekkel tért vissza oda a vb-címvédő

A gyorsaságimotoros-világbajnokság királykategóriájában címvédő Jorge Martin a hétvégi Katari Nagydíjon tért vissza új csapatában, az Apriliában. A MotoGP-világbajnok spanyol versenyző az első három nagydíjat egyaránt kihagyta a februári teszten bekövetkezett láb- és kéztörése miatt, és a visszatérése nem alakult jól: a honfitárs Marc Márquez által megnyert loszaíli futam 14. körében elesett, majd Fabio Di Giannantonio eltalálta őt a motorjával.

Jorge Martín súlyos balesete ellenére nem szakadt félbe a katari MotoGP-futam (Fotó: Noushad Thekkayil/NurPhoto)

Martín végigcsúszott a rázókövön, mielőtt megállt, és az orvosok szaladtak hozzá. A futamot különös módon nem szakították félbe, miközben a spanyolt a pálya mellett ápolták. A balesete után a vb-címvédő végig eszméleténél volt, de fájdalmában nem tudott felállni, így kórházba szállították, ahol kiderült, hogy komoly sérüléseket szenvedett. Az első beszámolók alapján zúzódtak a bordái, és légmell alakult ki nála, ám egy másik, dohai kórházban a CT-vizsgálat azt mutatta ki, hogy a sérülései súlyosabbak a vártnál. Kiderült, hogy

a mellkasa jobb oldalán hat bordája is eltört, ráadásul a légmelle miatt mesterséges lecsapolásra van szüksége,

azaz a következő napokat biztosan kórházban tölti az Aprilia 27 éves versenyzője.

Jorge Martín sérülése után Marc Márquez nyerte a katari MotoGP-futamot

Márquez a negyedik versenyhétvégén is megnyerte az időmérőt, majd a sprintfutamot is, vasárnap pedig a szezonbeli harmadik futamgyőzelmét is megszerezte. Öccsével, a szintén ducatis Alex Márquezzel a rajt után összeütközött, de mindketten tudták folytatni a versenyt – igaz, a fiatalabb testvér visszaesett, és végül hatodik lett. Ehhez az is kellett, hogy utólag alacsony guminyomás miatt hátrasorolják a másodikként célba érő Maverick Vinalest, akinek a helyét így Francesco Bagnaia vette át, míg a harmadik a szintén olasz Franco Morbidelli lett.

Marc Márquez négy versenyhétvége után 17 ponttal vezet öccse, és 26-tal a csapattárs Bagnaia előtt. A 22 futamos MotoGP-szezon jövő héten a Spanyol Nagydíjjal folytatódik.

Eredmény, Katari Nagydíj: