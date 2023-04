59 év adatott egy páratlanul sokoldalú, csendes szavú muzikális bokszharcosnak, aki korosztályának egyik legkiemelkedőbb jogászaként, döntéseivel, vállalt vezetői feladataival egész életében kizárólag csak a hazáját, a haza üdvét és az egyetemes magyar nemzet ügyét szolgálta. Egy interjúban mondta az idézett mondatot: „példát kell mutatni”.

Ő azon közéleti szereplők közé tartozott, aki nemcsak mondta ezt, nemcsak szélnek eresztette ezeket a divatos szavakat, hanem így is élt: már életében példát mutatott.

Példát mutatott képzettségből: mindig új és új területeken képezte magát. Fejből idézett jogszabályokat és törvényeket, de nem csupán a magyar jogrendszert idézte másodpercek alatt, hanem ismerte az angolszász és a kontinentális jogot is. Szellemének sokszögét bizonyítja, hogy rajongta a klasszikus zenét, de közben értett az iparjogvédelemhez, a szerzői joghoz és a médiajoghoz is. Ebbéli jártassága kiemelkedően segítette a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány kuratóriumának munkáját, melynek alapításától kezdve majdnem négy éven át volt tagja.

Példát mutatott nekünk a régi bölcsesség erejéből is: csak akkor szólt, ha oka volt rá, és akkor mindig a megfelelő pillanatban, és mindig jó okkal tette. A harsányság szikrája sosem borította lángba személyiségét. Példát mutatott számunkra elkötelezettségből is. Mindig hű maradt a ’fides’ latin jelentéseihez: hit, hűség, bizalom, szavahihetőség. Nem utolsósorban mindvégig hű volt önmagához, mert ezzel is példát mutatott: szegénysorból jött, ahol a boksz, Papp Laci testtartása és magatartása volt az egyetlen, az utca szabályainál is erősebb törvény. István innen, ebből a világból hozhatta magával, hogy egész életében egy igazán nagy szívvel élő, nagy lélek volt:

azzal a példamutatással élt, hogy akkor is ad azoknak, akiknek nincsen, ha soha nem derül ki, hogy az ő keze volt az, amelyik adott.

István egész életében nehéz kereszteket cipelt, de ez sokakkal ellentétben csupán arra sarkallta, hogy cselekedeteiben egyszerre tegye a jót és a helyeset. Példát mutatott tehát és továbbra is példát mutat nekünk – nem csupán életében, hanem azon is túl.

A KESMA kuratórium valamennyi tagjának, a Mediaworks vezetőinek, valamennyi kollégának megtiszteltetés volt mellette helyet foglalni a kuratóriumi üléseken. Példája örök: a nagyszerű nemzeti szabadság csak azon a földön terem, ahol virágzik a nemzeti sajtó. Isten nyugosztaljon, István!

Borítókép: Bajkai István (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)