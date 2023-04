Hazugságon érte Tarlós István Karácsony Gergelyt

„Egyszerű hazugság, hogy óriási hitelei voltak a fővárosnak, amikor 2019-ben átadtuk Karácsony Gergelyéknek” – nyilatkozta a Metropolnak Tarlós István korábbi főpolgármester, miután a megszorítócsomag elfogadásáról szóló közgyűlésen a jelenlegi főpolgármester és helyettese ezzel vádolta meg a korábbi városvezetést.

Nekem erről az egész csődközeli kommunikációról az jut eszembe, hogy 2019-ben azzal volt tele a sajtó: Karácsony Gergely majd mindent kiver a kormányból, amit Tarlós nem tudott. De én azóta csak ok nélküli panaszkodást hallok. Úgyhogy nem tudom, mi van ezzel a nagy kiveréssel

– mondta a Metropolnak Tarlós István. A korábbi főpolgármestert Karácsony és helyettese, Tüttő Kata azon állításáról kérdezték, miszerint 2019-ben a baloldal adóssággal, banki hitelekkel vette át Budapestet elődjétől, nem „csupán” a megtakarított 214 milliárddal, ami a kasszában várta őket.

Tarlós István idején kezdték meg a hármas metró felújítását, amihez a hetvenes évek óta nem nyúlt hozzá senki. Az útjavítások, a Lánchíd felújításának előkészítése, a fürdőfelújítások és csatornaépítések, mind Tarlós idejében valósultak meg. Egyetlen centiméter csatornát nem épített 2002 és 2010 között Demszky és a korábbi városvezetés, mi pedig több mint négyszáz kilométer gerinccsatornát építettünk – emlékeztetett a korábbi főpolgármester.

„Ez egy közönséges hazugság! Fejlesztési hitelállománya volt a fővárosnak, de nem óriási, hanem 112 milliárd forint, amiből 40 milliárdot egyáltalán nem vettünk igénybe. Ebből a fejlesztési hitelből Karácsony Gergelyék törlesztési rátája havonta minimális volt, mert ami legkorábban járt le, az 2030-ban zárul, de olyan is van, ami csak 2044-ben fog lejárni. Úgyhogy ez egy komoly csúsztatás, különösen annak figyelembevételével, hogy mi milyen óriási adósságot – 251 milliárd forintot – örököltünk Demszky Gáboréktól”

– mondta Tarlós István, aki hozzátette: „Fogalmam sincs, hogy mi volt az indoka annak, hogy ennek ellenére ekkora késedelem volt a Lánchíd-felújítás megkezdésével vagy akár a Blaha Lujza térrel”.

Karácsony mellett Tüttő Kata is arról beszélt a megszorítócsomag elfogadásakor a közgyűlésen, hogy a Tarlósék által kasszában hagyott 214 milliárd mellett „óriási” banki hiteleket is örököltek, és komoly hiányosságokkal vették át a várost. Ami most látható – a csődközeli helyzet –, az csak a jéghegy csúcsa a főpolgármester-helyettes szerint, aki úgy fogalmazott: „nézzük, mik vannak a víz alatt”. Ha Tarlósék idejében annyi pénz volt, miért nem újítottak fel száz felüljárót? Vagy a meglévő hatszáz villamosból az elöregedett négyszázat? – kérdezi Tüttő, aki szerint az előző városvezetés évi nyolcvan kilométer helyett csak évi huszonkét kilométer utat újított fel, ami úgy vélte: kevés.

„Bárki úgy gondolja, hogy én egy tökéletes úthálózatot örököltem meg, és ezek az utak a mi ciklusunkban mentek tönkre? Ez egy rendkívül inkorrekt védekezés, aminek semmiféle reális alapja a kommunikáción kívül nincsen. Tetszettek volna – a baloldal – nem eladni és elkótyavetyélni korábban a vízműveket, amit mi visszaszereztünk, a csatornázási műveket. Tetszettek volna utat építeni, tetszettek volna felújítani a hármas metrót, tetszettek volna nem ilyen szerződéseket kötni, továbbá befejezni a négyes metrót. A főpolgármester úr a korábbi ciklusokat illetően visszafogottabban szokott nyilatkozni, úgyhogy ezt a gyáva és nagyon csúsztató védekezést, ezt kénytelen vagyok visszautasítani. Tüttő Kata miért nem akkor reklamált, amikor szimbiózisban dolgozott Demszky Gáborral, és egyáltalán nem építettek utakat? Egyáltalán nem újítottak fel, és nem építettek parkolókat, sőt nagyon jelentős büntetésben részesültek az útfelújításra kapott pénzek felhasználása miatt”

– reagált a Metropolnak a korábbi főpolgármester, aki elmondta: „Ezen a védekezési formán annyiban nem csodálkozom, hogy önálló kezdeményezése ennek a városvezetésnek – ami el is indult volna most már közel négyéves ciklusukban –, nemigen volt. Hacsak nem számítjuk ide az alsó rakpartnak a teljesen szakszerűtlen lezárását vagy a sárga festékkel fölfestett bicikliutakat”.

Szerdán a Fővárosi Közgyűlés legfontosabb témája a főpolgármester megszorítócsomagja volt, amelyet a baloldali többségű testület elfogadott. Karácsony Gergely azóta „taposott a gázra”, amióta Gyurcsány megkritizálta „puhány” magatartását a kormánnyal szemben. A főváros a csőd szélén táncol, eltapsolták a Tarlós Istvántól örökölt pénzt, a budapestiek pénzét – írta meg a Metropol.

Borítókép: Tarlós István (Fotó: MTI)