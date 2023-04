Tarlós István elárulta, hogy mit mondana a gyóntatópapjának a Lánchídról

„Tehát én sem kaptam volna meg a hatmilliárdot menet közben, vagy késve” – jelentette ki a volt főpolgármester. Leszögezte továbbá: „És azt sem tudom, hogy Karácsony főpolgármester úr birtokában van-e bármilyen papír vagy nincs a Lánchíd kapcsán, de ebben a megfogalmazásban valótlanság, amit állít. A Lánchíd nincsen készen, tehát nincs szó semmilyen Karácsony-ellenességről” – részletezte Tarlós István.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy feltehetően szükség lesz arra, hogy a Lánchidat napi 35 ezer autós használja, abban az esetben teljesen biztosan, ha másik két hidat is felújítanak, és a Petőfi híd és az Árpád híd is felújításra szorul, ami akár öt évig is eltarthat. Hangsúlyozta, ha a két hidat lezárják, és nem lesz meg ez a kapacitás a Lánchídon sem, az Budapesten katasztrofális állapotokat idézhet elő, mivel a Petőfi híd és az Árpád híd is százezres nagyságrend fölötti autós áthaladást biztosít naponta.

A volt főpolgármester elmondta a véleményét a „budapesti lakógyűlésekről” is. Úgy fogalmazott: ez nem olyan, mint a nemzeti konzultáció, „ez egy kommunikációs blöff, semmitmondó látványosság”. Tarlós István szerint „ilyen ostoba kérdést nem lehet feltenni, ezzel az erővel azt is meg lehetne kérdezni, hogy ki szeretne inkább csokoládét”. Úgy látja, az, hogy a főváros működésével kapcsolatban olyan kérdést fogalmaz meg a főpolgármester, hogy a villamos járjon vagy a kormánynak a pénz, „egy svindli”, mert „először is igaznak kellene lennie, hogy a főváros finanszírozná az államot”. Hozzáfűzte, hogy szerinte a kérdésfeltevés is hamis.