– A szakértők előzetes elképzeléseivel ellentétben az orosz–ukrán háború történelmi dimenzióban a legszokványosabb konfliktusok közé sorolható – jelentette ki Edward N. Luttwak csütörtökön Budapesten, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által szervezett Ludovika-fesztivál szabadegyetemi programján tartott előadásában.

Az Amerikai Egyesült Államok Védelmi Minisztériumának tanácsadója szerint tévesnek bizonyult az a gondolatmenet, hogy egy új hadviselés korszakába léptünk az orosz–ukrán háborúval. Fotó: Havran Zoltán

Az Amerikai Egyesült Államok Védelmi Minisztériumának tanácsadója szerint tévesnek bizonyult az a gondolatmenet, hogy egy új hadviselés korszakába, a posztkinetikus – katonai erőket mozgató korszak utáni – szakaszba léptünk.

Visszatért a száz évvel ezelőtti hadviselés?

A világhírű amerikai író emlékeztetett: Vlagyimir Putyint az orosz titkosszolgálatok téves információkkal látták el az offenzíva előtt. Egy hibátlannak tűnő, szabályos katonai akciót vetítettek előre az Oroszországi Föderáció elnökének.

Úgy vélték Kijev mellé helikopterrel beküldik katonáikat, azok további csapatoknak nyitnak utat, négy fő irányból támadnak, elfoglalják a védelmi minisztériumot, majd elfogják Zelenszkij elnököt.

– Mindezt öt nap leforgása alatt. Azt is vizionálták, hogy Zelenszkij népszerűtlensége miatt az ukrán nép is melléjük állhat – jelentette ki. A tanácsadó felhívta a figyelmet: az amerikai titkosszolgálatok is hasonló forgatókönyvet jeleztek előre, és felajánlották az ukrán elnök kimenekítését. Edward N. Luttwak ezen a ponton megjegyezte: az ilyen tanácsokat gyakran olyan elméleti szakemberek adják, akik nem csak hogy életünkben nem voltak fronton, de még guruló tankokat, fegyvereket sem láttak élőben.

Akár húsz évig is eltarthat a háború?

A szakember leszögezte: a hibrid, posztkinetikus háború elmélete csupán fantáziának bizonyult. Az orosz támadás felerősítette az ukrán nemzeti identitást, az ukránok ellenálltak, és fegyverek harcok kezdődtek városaikért. Edward N. Luttwak felhívta a figyelmet: a fegyveres harcok nagyon hasonlítanak az első világháborús hadviseléshez, vagy a második világháború sztálingrádi csatájához.

Az emberek szemtől szemben lövik egymást a harctéren. A front nagyon lassan, szinte centiről centire mozog egyik irányból a másikba.

– Az ilyen háborúk akár húsz évig is eltartanak – mondta. A szakértő hozzátette: az ukránok részéről folyamatosan érkezik utánpótlás a nagykorúvá váló fiatalok révén, a másik oldalon pedig igazán még nem mobilizálták az orosz lakosságot, s így ugyancsak komoly tartalékkal rendelkeznek. Úgy véli, a megoldásban a helyiek körében tartott népszavazás lehet megoldás. A szakértő néhány európai (belga, német, és magyar – soproni) példát is említett. Ha az első világháború után ez a megoldás Európában tudott működni, akkor most is kiutat jelenthet Edward N. Luttwak szerint.

Edward N. Luttwak amerikai író, az USA Védelmi Minisztériumának tanácsadója. A romániai születésű professzor a London School of Economics-on és a John Hopkins Egyetemen tanult, szolgált az Izraeli Védelmi Erőknél is. Ronald Reagan, az Amerikai Egyesült Államok 40. elnökének biztonsági tanácsadója is volt; könyvei több mint húsz nyelven jelentek meg.

Borítókép: Edward N. Luttwak (Fotó: Havran Zoltán)